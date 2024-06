Casas de Madera Bálticas ofrece un catálogo de casas de madera para todas las necesidades

Las casas de madera no pasan de moda en España ni en otros países, ya que estas estructuras son las preferidas de muchos por su estética, su elegancia y por su encanto natural. Además, una de sus características principales son sus propiedades aislantes que contribuyen al ahorro energético y al confort interior.

Quienes se encuentran en la búsqueda de una empresa dedicada a la fabricación de viviendas elaboradas con este material, pueden optar por Casas de Madera Bálticas, una compañía andaluza con una trayectoria en el mercado desde el año 2004 que trabaja con pino y abeto de los países bálticos y que pone a disposición una amplia gama de modelos de calidad para todos los gustos y requerimientos.

Los modelos que ofrece Casas de Madera Bálticas Casas de Madera Bálticas está integrada por un equipo de profesionales que se encarga de diseñar casas en todo el territorio español que satisfagan las necesidades de las personas. La empresa cuenta con comerciales y montadores, así como también con arquitectos que ofrecen la posibilidad de construir viviendas diseñadas por los propios clientes.

Cada cliente puede elegir entre diversos modelos de casas con diferentes espesores. Uno de ellos es el Reus. Este espacio mide 10.05 metros cuadrados, dispone de un dormitorio y sus paredes son de 44 milímetros, por lo que resulta perfecto para colocar en un jardín.

Por su parte, está la casa Akaya que mide 90 metros cuadrados y cuenta con una cocina, dos baños y dos dormitorios. Las paredes tienen 44 milímetros de espesor y posee revestimiento de madera adicional. Asimismo, también aparece la peculiar casa Pingu, con paredes de 28 milímetros de espesor, tamaño de 18 metros cuadrados, un dormitorio y un baño.

Quienes busquen algo más amplio se pueden inclinar, por ejemplo, por la casa Hache de 139 metros cuadrados, tres dormitorios, tres baños y una cocina. También se encuentra el modelo Teresa que es más amplio aún con 150 metros cuadrados, cuatro dormitorios, dos baños y una cocina.

Ventajas de las casas hechas con madera Más allá de su particular belleza, las casas de madera tienen muchos beneficios. Uno de ellos es que son altamente duraderas, por lo que pueden mantener su estética a través del tiempo. Otra de las bondades del material es que ofrece una gran resistencia al fuego y, caso de incendio, emite pocos gases peligrosos.

A su vez, otra de las ventajas de la madera es que no desprende polvo y ayuda a combatir la humedad. En conclusión, invertir en una casa de estas características constituye una excelente elección, sobre todo para las personas que están alineadas a los principios de la construcción ecológica.

Quienes acudan a Casas de Madera Bálticas en España deben saber que la empresa solo trabaja con maderas procedentes de bosques de tala controlada, y que a la hora de diseñar y construir garantizan óptimas condiciones de aislamiento.