5 consejos clave para triunfar en una defensa oral

Los procesos de oposiciones de este año se perfilan como una magnífica oportunidad para muchas personas que se han dedicado durante meses a adquirir las habilidades y el conocimiento necesario para obtener una plaza pública. Sin embargo, cuando solo faltan días para el inicio de las oposiciones de educación, es natural que los candidatos se sientan emocionados, angustiados y nerviosos, sobre todo ante la perspectiva de las exposiciones. Para muchas personas esa fase suele resultar la más temible y desafiante.

Por ello, la reconocida academia de oposiciones educativas Opospills ha decidido publicar una serie de recomendaciones. El objetivo es que los opositores puedan combinar su extensa preparación con tips sencillos y eficaces que pueden ser de gran ayuda para triunfar en las exposiciones y convertirse en funcionario.

Práctica constante para ganar fluidez La principal recomendación de Opospills es practicar de manera constante. Esto es un factor clave, ya que permite ganar confianza, sentirse plenamente familiarizado con el contenido, mejorar la fluidez y disminuir el nerviosismo. Además, practicar la exposición bajo un enfoque crítico permite al opositor darse cuenta de las dificultades o fallas de su presentación y realizar los ajustes necesarios. También es una excelente opción pedir a alguien de confianza que actué como oyente.

Otro punto vital para triunfar en las exposiciones es mantener un estricto control del tiempo. En ese sentido, es fundamental que el opositor practique varias veces ajustándose al tiempo que se le asignará durante el proceso. De igual manera, es necesario diseñar la exposición de tal forma que se aborden todos los puntos relevantes, tratando de no excederse ni por un minuto.

Mensaje claro y conciso El tercer consejo clave que ofrece Opospills a los opositores es que tengan en cuenta la importancia de la claridad y la concisión. Al respecto, es crucial cuidar que la exposición no caiga en redundancias, expresiones rebuscadas o confusas. También se debe evitar la expresión de ideas dispersas, sin una dirección concreta. Por lo tanto, es necesario diseñar la exposición bajo un hilo conductor bien definido, basado en la presentación de ideas precisas, la jerarquización inteligente de información y el enfoque en los aspectos más relevantes.

El valor del lenguaje corporal Otro elemento crucial al momento de la exposición es cuidar la postura y el lenguaje corporal, ya que esto demuestra la confianza y seguridad del opositor. Por tal motivo, es recomendable mantenerse erguido y con una actitud abierta, que proyecte profesionalismo, capacidad y desenvoltura.

Por último, Opospills recomienda demostrar habilidades de escucha activa al responder las preguntas del tribunal. Esto es esencial, ya que ante los nervios se corre el riesgo de ofrecer una respuesta que no se corresponde con la pregunta realizada. Por lo tanto, es vital mantener la concentración. Además, también es importante mostrar una actitud receptiva hacía los comentarios y preocupaciones del tribunal.