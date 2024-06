El fenómeno del canal de YouTube de Adara Legal, con más de 125.000 vistas en solo dos meses

Hoy en día, la digitalización es un fenómeno que se realiza en múltiples sectores. En el ámbito legal, sin embargo, a los despachos en España aún les cuesta adaptarse debido a su naturaleza más tradicional. No obstante, hay excepciones, y uno de los ejemplos más recientes y exitosos es el de Adara Legal. Este despacho, con un equipo multidisciplinar centrado en concursos de acreedores, derecho societario, inmobiliario y bancario en general, ha desarrollado fórmulas efectivas para atraer y educar a su audiencia a través de su canal de YouTube.

Esta firma se ha unido a esta plataforma de vídeos recientemente y ya ha superado los 1.400 suscriptores. Tanto su estrategia innovadora como su contenido de alta calidad forman parte de los aspectos que han contribuido al crecimiento del canal de YouTube de Adara Legal de forma acelerada, captando la atención de profesionales del derecho y del público en general.

Enfoque en la calidad y relevancia del contenido En la actualidad, las redes sociales destacan como una herramienta de valor para las empresas que buscan generar una conexión y marcar una diferencia. A su vez, en el ámbito jurídico cada vez más profesionales del derecho hacen uso de estas plataformas no solo para aumentar su alcance, sino también como una herramienta informativa y educativa.

En este sentido, Adara Legal ha apostado fuertemente por una estrategia digital novedosa y diferenciadora desde la llegada de su nuevo socio director, el D. Miguel Ángel Marchena Carrero. Al aprovechar las posibilidades que ofrecen plataformas como YouTube, esta firma está acercando el mundo jurídico a profesionales, estudiantes y al público en general.

Puntualmente, uno de los pilares del éxito del canal de este despacho legal son las entrevistas con figuras destacadas de este sector. Por ejemplo, ya se han publicado encuentros con el político y abogado del Estado Edmundo Bal y con la presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores, Rocío Sampere. Este bufete también ha realizado una conversación con Teresa Ramos, ex juez y especialista en fondos de inversión. Asimismo, anuncia que en breve plazo de tiempo pasarán más personas muy relevantes en el mundo del derecho.

Crecimiento notable en corto tiempo El impacto y alcance del canal de YouTube de Adara Legal es cada vez mayor. Esto se evidencia en métricas como el número de vistas, que es de más de 125.000 en tan solo dos meses.

Además de las entrevistas, este canal ofrece una amplia selección de material educativo y de actualidad en temas como la ley de segunda oportunidad y planes de reestructuración, entre otras temáticas que son parte de las especialidades de este despacho.

Este éxito no solo demuestra la efectividad de la estrategia digital desarrollada por Adara Legal, sino que también es reflejo de la creciente demanda de información jurídica accesible y actualizada por parte del público.

En definitiva, este despacho ha demostrado que es posible innovar exitosamente en el ámbito jurídico mediante la implementación de una estrategia digital bien diseñada y ejecutada.