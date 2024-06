Claves para atraer y retener el talento en el sector tecnológico

La rotación de talento tecnológico se ha convertido en un desafío que las áreas de recursos humanos deben abordar.

Junio de 2024 - En el dinámico mundo actual impulsado por la transformación digital, la retención del talento tecnológico se erige como uno de los principales desafíos para las empresas del sector. La demanda creciente de habilidades especializadas y el cambio constante en las expectativas de los empleados requieren de estrategias innovadoras y adaptativas por parte de los departamentos de recursos humanos.

En palabras de Eilyn Lavín, Gerente Regional de Atracción de Talento en SOAINT, "atraer y retener a los mejores profesionales va más allá de ofrecer beneficios tangibles; implica comprender y adaptarse a las necesidades individuales de cada colaborador".

El aumento exponencial en la digitalización y el auge de la inteligencia artificial han intensificado la competencia por talento tecnológico calificado, tanto para las empresas consolidadas en la industria como para aquellas incursionando en la transformación digital.

Sin embargo, este panorama presenta desafíos significativos. Se proyecta un déficit de 2.5 millones de especialistas en TIC solo en América Latina para 2028, y a nivel global, se espera una carencia de 85 millones de puestos de trabajo para 2030.

Además, una vez reclutados, retener a estos profesionales representa otro reto crítico. La "fuga de talento" sigue en aumento, especialmente entre la Generación Z, con estudios que indican que un 41% de los empleados considera cambiar de trabajo y un 48% busca activamente nuevas oportunidades.

Ante este escenario, la retención del talento tecnológico emerge como una prioridad estratégica. Reemplazar empleados con habilidades especializadas implica altos costos para las empresas, por lo que muchas están adoptando enfoques innovadores como el "salario emocional", que busca satisfacer las necesidades personales y profesionales de los empleados.

"Para que el salario emocional sea efectivo, es crucial adaptarlo a las necesidades individuales de cada empleado", destaca Eilyn Lavín.

Oportunidades de Crecimiento

El crecimiento sostenible de una empresa no solo se limita a reclutar talento, sino también a sembrarlo y cultivarlo. Es esencial ofrecer a los jóvenes profesionales un camino claro hacia el desarrollo y la excelencia profesional. Esto incluye mentorías, capacitación práctica en proyectos significativos y una trayectoria clara de crecimiento dentro de la organización. En este sentido, SOAINT ha creado dos programas clave: "Generation IT" y "Level Up". "Generation IT" es un programa de semilleros diseñado para cultivar talento desde sus primeras etapas, mientras que "Level Up" es un programa de Reskilling que busca redirigir los conocimientos de los colaboradores hacia nuevas especialidades a través de Bootcamps internos. "En SOAINT, nuestro compromiso es no solo ofrecerles un empleo, sino construir con ellos un futuro profesional sólido", añade Eilyn Lavín.

Cultura Laboral Inclusiva

Promover una cultura laboral inclusiva es fundamental para retener talento diverso y fomentar un ambiente de trabajo donde cada empleado se sienta valorado y respetado en su individualidad.

"Integrar la interseccionalidad en nuestra cultura laboral es esencial para crear un entorno donde todos los empleados puedan crecer y prosperar", enfatiza Eilyn Lavín.

Con estas estrategias, las empresas del sector tecnológico están preparándose para enfrentar los desafíos del futuro y asegurar un ambiente donde el talento tecnológico florezca y se desarrolle plenamente.

Sobre SOAINT

SOAINT. Empresa líder en servicios de TI, consultoría y soluciones empresariales con más de 15 años de experiencia. Su misión es impulsar el éxito de los negocios a través de soluciones innovadoras. Siendo partners estratégicos de marcas globales como Red Hat, IBM y Oracle, ofrece productos y servicios de vanguardia para adaptarse a entornos empresariales en constante evolución.

Gracias a su metodología propia IterAE, optimiza la gestión de proyectos de TI mediante prácticas ágiles y CMMI, alineando el negocio con su ecosistema y potenciando la colaboración y el conocimiento. IterAE acelera la transformación digital, asegura la calidad y seguridad en cada etapa del proyecto, promoviendo la modernización tecnológica y una cultura DevSecOps integrada, garantizando que las empresas aprovechen al máximo su potencial digital.

Con presencia en España, Chile, México, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú y Ecuador, asegura conocimiento global y soporte local para satisfacer las necesidades de sus clientes en todo el mundo. En SOAINT, están comprometidos con la excelencia y la satisfacción del cliente, y continúan trabajando para ser el socio de confianza en la transformación digital de sus clientes.

Para obtener más información, visitar: https://soaint.com/