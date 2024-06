Dr. Benjamín Fernández Bogado es honrado por la Universidad AAB en Kosova

El 8 de mayo del 2024, el Prof. Dr. Benjamín Fernández Bogado recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad AAB (Kolegji AAB) en Pristina, la capital de la república de Kosova.

El Diario Ultima Hora del Paraguay informa sobre este galardón recibido por una figura intelectual como el Dr. Fernández Bogado, con tremendo impacto internacional con sus análisis sociopolíticos en América Latina, y las investigaciones en los ámbitos de derecho a la información, derechos humanos y relaciones internacionales.

“Uno trabaja todos los días no esperando estas cosas. Vivimos en un país avaro en los reconocimientos, pero generoso en los insultos y descalificaciones, que uno se acostumbra a no esperar nada”, comentó a ÚH el honorable Profesor Universitario Fernández Bogado al ser consultado si esperaba este reconocimiento.

En otro momento, el Dr. Fernández Bogado hizo mención del último reconocimiento recibido recientemente por la Academia Tomitană en Rumania.

“Me siento muy honrado de ser parte de una Academia que reúne a varios consagrados escritores del mundo en torno a la figura del poeta romano Ovidio, quien vivió exiliado por el emperador Augusto en la ciudad de Constanza la antigua Tomi”, añadió el doctor en derecho, periodista y profesor universitario. La citada academia le extendió el diploma de pertenencia a la misma el pasado 19 de junio y realiza varios encuentros en torno a la literatura.

Su inclusión fue por la propuesta de uno de los miembros: Prof. Dr. Jeton Kelmendi una de las grandes voces de Kosova a nivel poético, y en ciencias políticas en el continente europeo. “El conocimiento de mi obra ensayística en temas sociales, políticos, jurídicos y educativos fue resaltado en el acto de admisión en Rumania”, agregó el autor de más de 15 libros sobre comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política.

Prof. Dr. Fernández Bogado, quien fue rector universitario y docente en varias universidades del país y el mundo, considera que el Paraguay tiene una cantidad “enorme de talento literario, bastante desconocido en el mundo y una oportunidad como esta, abre puertas para esa literatura que el mundo debe conocer”.

Su último libro titulado “El jardín pandémico” lo presentó en Los Balcanes y será traducido al albanés próximamente. En julio lo presentará en tres ciudades de la Argentina y en octubre en los EEUU. “La academia Tomitana haciéndome parte como miembro titular es una puerta abierta a la cultura de nuestro país y un reconocimiento al Paraguay en su conjunto”, opinó quien además es doctor Honoris Causa de tres universidades locales.

El 27 de junio del 2018, Benjamín Fernández Bogado ha recibido La Orden Nacional al Merito Comuneros por parte de la Honorable Cámara de Diputados. La ocasión fue aprovechada para exigir a los legisladores el fin de “privilegios, de absurdas interpretaciones jurídicas y de manipulaciones constitucionales;” según la nota de prensa publicada por el diario “Desde Caaguazú”.

Los Diputados convocaron a Fernández Bogado para distinguirlo por su trayectoria y trabajo a favor de la educación paraguaya. Sin embargo, no imaginaron que terminarían ellos recibiendo clases sobre honradez y democracia.

“Creo que la condecoración de este tipo, que lleva el nombre de Comuneros, tiene que tener un alto impacto en quienes la otorgan como para quien la recibe.”

“Desde Caaguazú” informa: “hablaba en nombre de miles de paraguayos “hastiados de una justicia complaciente con un sector político que no alcanza a entender lo que significa el estado de derecho y la importancia del respeto a la Constitución Nacional.”

Dr. Fernández Bogado pidió volver a los valores sobre los cuales se sostiene la identidad del pueblo paraguayo.

Con el golpe de estado que derroca al dictador Alfredo Stroessner en febrero de 1989, recupera su voz y su pluma. El Prof. Dr. Fernández Bogado vuelve a la televisión y a Radio «Primero de marzo» donde conduce programas periodísticos viajando por el mundo realizando una serie de reportajes y entrevistas a personajes y lugares. Una etapa de grandes cambios en el país hace que abandone el periodismo por seis meses siendo elegido Ciudadano Convencional Constituyente para la redacción de una nueva Constitución en 1992, la primera y única redactada en libertad, en la que sus ideas fueron referenciadas por la prensa y la opinión pública. Es parte de la comisión de redacción y estilo.

En marzo de 1993 crea la Fundación LIBRE dedicada a la promoción, vigencia y guarda de la libertad en el Paraguay.

Benjamín Fernández Bogado es también conferencista internacional y director de Radio Libre y de los periódicos 5Días y El Independiente en Paraguay. Es considerado gran orador en América Latina y Europa. ------------------

