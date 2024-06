​Protejamos nuestra fauna

Ahora ya ha terminado el curso escolar, pero durante mi trabajo limpiando los patios de 6 colegios y una guardería me he encontrado diferentes aves que no podían volar, especialmente las criminalizadas palomas que por ignorancia a algunas personas le causan repelús.





Como igualmente sigo acudiendo a mi puesto de trabajo, el pasado miércoles pasando por la puerta de uno de los colegios donde trabajo me encontraría un mirlo volantón (yo no sabía ni siquiera la especie que era).

Al encontrarme a un ave, lo primero que he hecho ha sido consultar con la bióloga antiespecista Rosa Más que me ha confirmado que era de esa especie y me ha pasado información al respecto, pues simplemente aún no saben volar y lo que tienen que estar es con su familia en un lugar seguro. Por lo tanto, lo que he hecho es entrarlo a un lugar seguro del colegio donde cerca esté su familia y se encuentre fuera de los peligros de estar en medio de la calle y teniendo en cuenta que ya no hay niños en la escuela, al menos en esa, porque en otras sí que hacen escuela de verano.

Concretamente en ese colegio la profesora de segundo de primaria tiene una gran empatía con las aves y siempre se mueve para proteger a cualquier especie e incluso se las lleva a casa para que se le recuperen y luego soltarlas.

Esa empatía es la que hay que fomentar en las niñas y niños, además es la empatía que he notado a faltar en los colegios donde me he encontrado palomas a las que por ignorancia muchos profesores e incluso la directiva las criminaliza (aunque no en su totalidad y también me he encontrado con personas empáticas).

Como decía, hay que fomentar en las niñas y niños que cuando estén en el recreo no hagan daño a un ave, no maten a los insectos por entretenimiento y en general, el tema educacional debería incluir fomentar el respeto a todos los animales.

Yo siempre que les veo asustar palomas o con la idea de matar un insecto, les explico muy amablemente que no deben hacerlo.

"No hay que matar a los insectos porque ellos tienen sus familias", repetía una niña de infantil el penúltimo día de clase en otro de los colegios a los que voy en el que esa niña siempre defiende a los insectos cuando los compañeros quieren hacer algo indebido.

A la profesora empática de segundo de primaria del colegio donde ha aparecido el mirlo volantón, se suma la de primero que también recuerdo que la última vez que en ese mismo colegio me encontré una paloma justo antes de que fueran a salir los niños de infantil, ella se preocupó y quiso saber después lo que había hecho.

CUANDO ES MEJOR NO COGERLOS SALVO QUE ESTÉN HERIDOS

Respecto al mirlo volantón he leído esta información publicada por la página de Facebook "ECOURBE" y os dejo el texto que han puesto:

NO SECUESTRES VOLANTONES Si ves un mirlo que se mantiene en pie y te mira con pose de indignado, ¡no lo secuestres! Su madre está cerca.

Es importante diferenciar volantones de pollos caídos prematuramente. Los mirlos terminan su desarrollo siguiendo a los padres, cuando solo son capaces de realizar vuelos cortos. ¡¡Si coges un pollo en esta situación estarás secuestrando un bebé!!

Ahora bien, el entorno urbano supone a los volantones todo un reto: coches, calles sin vegetación para que un pájaro que no vuela se refugie, perros y gatos...

Entonces ¿Cómo sé en qué situación debo actuar? No existe una respuesta única, pero sí ayuda la experiencia y estas claves:

- Si se mantiene en pie, está preparado para seguir a sus padres. Si está apoyado en sus tarsos (como sentado), ha sido una caída prematura. - Piensa cuál es la probabilidad de que el mirlo pueda sobrevivir en ese lugar durante la próxima semana, cuando ya podrá volar. La respuesta será diferente si está en un jardín, que en una calle. - Busca la opción de trasladarlo a una zona más segura y asegurarte que los padres lo siguen atendiendo allí.

Saber actuar, o saber cuando no actuar, puede salvar vidas. Trataremos los protocolos de actuación de todas las aves urbanas en el Ciclo de Rescate de Fauna.

APARECEN DE VEZ EN CUANDO PALOMAS O TÓRTOLAS QUE NO PUEDEN VOLAR

"Todavía no conozco a nadie que haya enfermado por una paloma", me decía el miércoles la profesora de segundo que tanta empatía y buenos valores transmite y aunque ahora la trasladan a un pueblo de Valencia para el siguiente curso, ya ha pedido al profesor de educación física que se siga haciendo cargo de esta labor, labor que estoy segurísimo que ella continuará haciendo en el colegio asignado.



Realmente entre una tórtola y una paloma tampoco hay tantas diferencias visuales, pero tienen en común que ambas sufren el mismo odio de personas sin empatía ni escrúpulos, pues simplemente son animales que buscan sobrevivir en un mundo complejo y si el ser humano no destrozara constantemente los espacios verdes de la ciudad, no tendrían que ir buscando comida.

Además, el pienso anticonceptivo se ha demostrado que reduce la reproducción de estas aves de manera ética, pues hay ayuntamientos que todavía siguen contratando a sicarios que en nombre del control de "plagas", hacen agonizar a las aves con una tremenda angustia y un método carísimo e inútil, pues así las que quedan vivas se reproducen más rápido cómo pasa con las cotorras.

Las posibilidades de que alguien se enferme por una paloma son las mismas que las de enfermarse por un perro o un gato casero. Los humanos sin ir más lejos transmiten muchas más enfermedades que las palomas que, salvo algún caso puntual y lógico, no sucede y cuando enferman siempre es por culpa de los humanos.

Los estudios indican que los excrementos de paloma pueden transmitir, cuando se inhalan, hongos Cryptococcus, responsables de enfermedades como la criptococosis (infección pulmonar) y la neurocriptococosis (infección del sistema nervioso central). Pero estas investigaciones señalan también que el contacto con excrementos de paloma que conduce a la criptococosis u otras enfermedades es raro. "La gran mayoría de las personas expuestas no se enferman porque la resistencia natural a estas enfermedades es alta entre los humanos", dice un documento técnico publicado en 2018 por la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas (SBEI).

Estas enfermedades suelen afectar a personas con inmunidad debilitada, como los pacientes con sida y aquellos que han recibido algún tipo de trasplante. Aun así, la criptococosis y la neurocriptococosis se conocen popularmente como "enfermedades de las palomas".

Sin embargo, el veterinario Daniel Vilela, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) de Minas Gerais, dice que no existe una "enfermedad de la paloma" en sí misma. "Es importante aclarar que hay otras formas de contraer la criptococosis", dice Vilela.

CONCLUSIONES: TODAS LAS AVES NECESITAN LA MISMA PROTECCIÓN

Siempre que este encuentres un ave que necesite ayuda, infórmate bien de lo que hacer, pues muchas veces si llamas a las autoridades de tu lugar se las cargan por no ser especie protegida y por ello, es bueno que a partir de leer este artículo investigues donde acudir para solucionarlo de forma ética.

En el caso del mirlo volantón es muy probable que si los ves que no pueden volar, probablemente sea por no haber aprendido todavía y simplemente hay que ponerlos cerca de sus familias y en un lugar lo más alejado posible de la verdadera plaga, la humana.

Respecto a los insectos, ahora también les ha dado por criminalizar a los saltamontes que están apareciendo por los campos de Requena, pero nadie se para a investigar que están ahí precisamente por las actividades humanas y la falta de prevención mediante métodos éticos.

Respecto a esa noticia que está siendo tendencia a nivel nacional, hemos pedido a absolutamente todos los medios que han dado la noticia que hablen con la bióloga Rosa Más y solamente tres lo han hecho por el momento, pues vemos que una gran parte del periodismo no busca contar la verdad, busca el sensacionalismo y el trabajo fácil de copia y pega.

Yo te invito, a ti, que estás leyendo este artículo, a cerrar los ojos y recordar a cualquier paloma o cualquier ave que hayas visto en la calle y pienses cómo debe ser su día a día. Dónde dormirá, qué comerá, con quiénes se relacionará, si se sentirá amenazada…

El concepto de empatía está claramente definido por la RAE: 1. Sentimiento de identificación con algo o alguien. 2. Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.

Si la tienes, no verás ninguna vez a ninguna especie animal como un enemigo, sino como un ser vivo que como tú y como yo busca sobrevivir lo mejor posible en un mundo complejo y lleno de maldad humana.

Cuando se habla de "plagas de animales", absolutamente siempre ha sido el humano el que ha provocado el supuesto problema que luego quiere "solucionar" matando (que por otra parte eso no soluciona nada, aumenta el problema).



Recalcar que las niñas y niños son nuestro futuro y si les inculcamos valores de respeto, empatía y solidaridad, serán personas con buen corazón hacia los que sufren (independientemente de la especie, pues lo que importa es la capacidad de sentir).

Estoy seguro de que tanto la profesora de primero como de segundo, han fomentado buenos valores al alumnado durante una de las etapas más importantes de su vida, el aprendizaje.

Para terminar te pido que respetes a toda la fauna y a todos los animales y que para seguir aprendiendo sobre la fauna y sobre los rescates en Valencia, sigas la página de Instagram "Adensva".

Es innegable que muchas especies de animales reciben un trato diferente y discriminatorio simplemente por tratarse de una especie diferente y por ello, me gustaría que también buscaras lo que significa la palabra especismo e investigaras en profundidad el tema, pues el saber nos convierte en personas conscientes y nos ayuda a crear un mundo mejor.