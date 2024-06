¿Qué ropa de cama elegir para este verano?

El verano está a la vuelta de la esquina y su calor nocturno puede ser un verdadero problema para el descanso. Elegir ropa de cama adaptada a la estación del año es la mejor manera de dormir tranquilamente.

¿Qué materiales se deben priorizar en verano para la ropa de cama? Cuando el calor aprieta, es esencial optar por materiales que ayuden a mantenerse fresco y cómodo durante toda la noche. En LaNovenaNube disponen de los mejores tejidos para la ropa de cama veraniega y ejemplos de artículos que se pueden encontrar en estos materiales.

Con esta mini-guía se podrán comprar en rebajas, sin miedo a equivocarse, para que las noches de verano sean relajadas y tranquilas.

Algodón y algodón Percal

El algodón es uno de los materiales más recomendados para el verano. Dentro del algodón, el Percal es un tipo de tejido de 100% algodón que se caracteriza por su ligereza y frescura. Está confeccionado con una trama simple que le confiere un acabado suave y crujiente. El percal es perfecto para el verano, ya que es extremadamente transpirable. Este tejido natural es altamente transpirable y permite que el aire circule libremente, ayudando a regular la temperatura corporal. Además, es suave al tacto y no irrita la piel.

Los juegos de sábanas de algodón o de algodón percal son los ideales para un descanso nocturno sin sudores.

Lino

El lino es otro material excelente para la ropa de cama en verano. Es un tejido natural con propiedades termorreguladoras, lo que significa que uno se puede mantener fresco cuando hace calor. Además, es muy transpirable y tiene una textura elegante. El problema que puede presentar el lino, es que se arruga mucho, y es más delicado de lavar y mantener. Por este motivo, se puede dejar el lino para camisones, en cojines complementarios, o cortinas ligeras que dejen fluir el aire.

Bambú

La fibra de bambú es increíblemente suave y tiene propiedades antibacterianas e hipoalergénicas. Además, es altamente absorbente y ayuda a regular la temperatura corporal. La fibra de bambú es una novedad en lo que se refiere a ropa de cama, y aunque no está muy extendido su uso, es tremendamente agradable y fresca en su uso en ropa de cama. Un pijama de tejido de punto de bambú también puede beneficiar en el descanso por su ligereza.

¿Qué materiales se deben de evitar al vestir la cama en verano? Así como es importante saber qué materiales elegir, también es crucial conocer cuáles se deben evitar para no sufrir las consecuencias de una mala elección en las noches de verano.

Ni Poliéster, ni microfibras, ni tampoco el satén sintético que imita la seda.

Son fibras sintéticas que no permite la misma circulación de aire que los materiales naturales, lo que puede hacer que uno se sienta atrapado y sudoroso durante la noche. Además, no tiene la misma capacidad de absorción de humedad, al no ser tan transpirables como los algodones, tienden a retener el calor, lo que puede resultar en noches incómodas y sudorosas.

El satén, especialmente cuando es fabricado a partir de fibras sintéticas como el poliéster, es muy caluroso, contrariamente a lo que pueda parecer por su aspecto "fresco", ya que imita la suavidad de la seda, pero al no ser un tejido natural resulta agobiante, no debe de usarse ni siquiera en pijamas o camisones, con el calor el tejido queda pegado al cuerpo aumentando la sensación de calor.

En conclusión, elegir la ropa de cama adecuada para el verano es esencial para asegurar un sueño reparador y cómodo. Priorizar materiales naturales como el algodón, el percal, el lino, el Tencel y el bambú, que mantendrán el frescor durante las noches calurosas. Evitar los tejidos sintéticos como el poliéster, la microfibra, el satén sintético y las fibras acrílicas, que pueden retener el calor y la humedad, haciendo que las noches sean menos confortables. Con la elección correcta, se puede disfrutar de un descanso de calidad, incluso en las noches más calurosas del verano.