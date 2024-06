Urbegi Social Impact y Agirre Lehendakaria Center se alían para impulsar proyectos de innovación social y desarrollo comunitario

Urbegi Social Impact y Agirre Lehendakaria Center (ALC) firman un convenio de colaboración con el objetivo de unir sus fuerzas y capacidades para el desarrollo de proyectos conjuntos que beneficien a diversas comunidades y organizaciones Representantes de Urbegi Social Impact y Agirre Lehendakaria Center (ALC) han firmado recientemente un acuerdo de colaboración en Bilbao, en el que ambas entidades sellan una alianza para explorar posibles proyectos conjuntos que generen un impacto significativo en el ámbito de la innovación social y el desarrollo de ecosistemas.

Urbegi Social Impact es una consultoría de innovación social especializada en el desarrollo de ecosistemas y comunidades que generan un impacto positivo en el desarrollo cultural, social y económico, ayudando a corporaciones tanto públicas como privadas a integrar soluciones disruptivas para mejorar su competitividad e influencia. Entre su cartera de clientes figuran nombres como UNWTO, Gobierno Vasco o BBK Fundazioa, entre otros. Por su parte, ALC lidera numerosos procesos de innovación social tanto en Euskadi como internacionalmente junto a socios estratégicos como el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, la Fundación Bancaria la Caixa, FIAAP o COTEC.

Entre los principales objetivos de este acuerdo se encuentran la exploración de oportunidades de colaboración entre proyectos actuales y futuros que requieran la dinamización de comunidades para la recogida de datos, la integración de diversas herramientas tecnológicas de ambas organizaciones, el desarrollo de nuevas aplicaciones para la visualización de datos o la identificación y desarrollo de proyectos que complementen y aumenten la propuesta de valor de ambas entidades, entre otros fines.

Gorka Espiau, director de ALC destaca: "Este convenio representa un paso importante para el desarrollo de proyectos de innovación social en entornos digitales" Eva García, directora de Urbegi Social Impact, añade: "Esta alianza nos permitirá combinar nuestra experiencia en el desarrollo de ecosistemas con la capacidad de ALC en la innovación sistémica, creando así soluciones integrales para los desafíos actuales".

Más sobre Urbegi Social Impact

Urbegi Social Impactes una consultoría de innovación social especializada en ayudar a las corporaciones a encontrar e integrar soluciones disruptivas para mejorar su competitividad e influencia, a través del impulso de ecosistemas y comunidades que impactan de manera positiva en el desarrollo cultural, social y económico de organizaciones y territorios. Descubrir más en: https://urbegi.com/social-impact/

Más sobre Agirre Lehendakaria Center

Agirre Lehendakaria Center (ALC) es un laboratorio de innovación social, vinculado a la Universidad del País Vasco UPV/EHU y a su campus de excelencia (Euskampus) y desarrollado en colaboración con la Universidad de Columbia New York (The Advanced Consortium on Cooperation, Conflict and Complexity - AC4), Seton Hall University y George Mason University (School for Conflict Analysis and Resolution - SCAR). Descubrir más en: https://www.agirrecenter.eus/