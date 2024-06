Los III Premios Animal’s Health reconocen a los profesionales más relevantes de la salud animal y la veterinaria de España

El secretario de Estado de Medio Ambiente ha sido el encargado de clausurar la tercera edición de estos premios que han reconocido el talento y la labor de 12 profesionales e instituciones relevantes relacionados con la salud animal y la veterinaria de España El sector de la veterinaria y la salud animal de España se ha dado cita este martes 25 de junio en la gala de los Premios Animal’s Health, los primeros galardones de ámbito nacional de la sanidad animal, y también los primeros celebrados bajo el enfoque ‘One Health’, que llegan a su tercera edición.

El Hotel Villa Magna de Madrid ha vuelto a ser el escenario elegido para acoger este encuentro de referencia, que en esta ocasión ha contado con la colaboración de Biogénesis Bagó, Boehringer Ingelheim, Dechra, Elanco, Hill’s Pet Nutrition, MSD Animal Health y Zoetis, y que ha reconocido de nuevo las aportaciones y logros de personas e instituciones del sector.

Con estos galardones, Animal’s Health continúa apostando otro año más por la visibilización del talento de grandes profesionales e instituciones de la salud animal y la veterinaria del país, que con su labor esencial garantizan la Salud Pública.

A la ceremonia de entrega de premios, presentada por la periodista Helena Resano, han asistido numerosos representantes y autoridades de la Salud Pública de España procedentes de distintos ministerios, como Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y Raquel Yotti, comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

A estas personalidades se suman Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad; José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales; María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps); y Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.

Igualmente, han asistido a la entrega de premios altos cargos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como Ana Rodríguez Castaño, directora general de Producciones y Mercados Agrarios; Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal; y Aurora de Blas, directora general de Ordenación Pesquera y Acuicultura.

La gala también ha contado con la participación de Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación de la Región de Murcia; Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid; y Ángel de Oteo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid.

Además, diversos representantes del sector veterinario han acudido a la cita anual, como Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria Española; Arturo Anadón, presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España; Consuelo Serres, presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Veterinaria de España; Esperanza Orellana, presidenta de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario; y Víctor Fernández, presidente de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía, entre otros muchos nombres.

Durante la gala, se han entregado 11 galardones que representan todas las facetas de la veterinaria y de la salud animal en su conjunto, incluyendo el ‘Premio One Health de España’. Como el año anterior, ha tenido también lugar la entrega del Premio ‘Mujer del Año’: Mujeres Influyentes en Salud Animal y Veterinaria de España 2024, que en la segunda edición se ha vuelto a entregar durante la ceremonia. Un total de 12 premios para celebrar los logros del sector.

Los 11 premiados en la tercera gala de Animal's Health y el Premio a la Mujer más Influyente del Sector

Como en anteriores ediciones de la ceremonia, uno de los galardones más especiales ha sido el ‘Premio One Health de España’, ya que aúna y condensa perfectamente la esencia de todos los premios. En esta ocasión, se ha querido reconocer la labor investigadora en salud humana de la veterinaria Guadalupe Sabio, directora del Grupo de Interacciones Metabólicas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), por su investigación sobre enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Raquel Yotti, comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha sido la encargada de entregar el premio.

Otro ámbito del ‘One Health’ que ha destacado este año ha sido el medio ambiente, con el ‘Premio Sostenibilidad’, que ha recaído en Miguel Motas, profesor titular de Toxicología en la Universidad de Murcia, que recibió el premio de manos de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, y de Pilar Brazis, Country Manager Iberia en Dechra, por su trabajo estudiando la toxicología ambiental y el envenenamiento e intoxicaciones de la fauna silvestre.

También se han querido reconocer los esfuerzos de Castilla-La Mancha para garantizar la sanidad animal y la producción ganadera en la región. El ‘Premio Administración Pública’ fue recogido por Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.

Además, se ha premiado otro ámbito, quizá menos conocido de la profesión veterinaria, pero igual de importante: la seguridad alimentaria. En este caso, la ganadora del ‘Premio Seguridad Alimentaria’ ha sido la veterinaria Ana Rodríguez Castaño, una de las principales responsables en este ámbito en España, que ha llegado a ocupar la Secretaría General de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y que actualmente es directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura.

Asimismo, en su afán por dar visibilidad a todas las áreas clave de la veterinaria que pueden llegar a pasar desapercibidas, Animal’s Health ha hecho entrega del ‘Premio Bienestar Animal’,que este año ha recaído en Antonio Rodríguez Bertos, jefe de Servicio de Patología Animal y Veterinaria Forense del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de la UCM, desde el que colabora con los cuerpos de seguridad para combatir el maltrato animal en España.

El trabajo de los veterinarios en ámbitos relacionados con la Salud Pública también ha tenido su espacio en esta edición. En este caso, Ana Pérez Fuentes, subdirectora general de Salud Pública de Madrid Salud en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido reconocida con el ‘Premio Salud Pública’, por garantizar con su labor la seguridad alimentaria y salud ambiental de todos los madrileños.

Como no podía ser de otra manera, también ha habido reconocimientos en el ámbito clínico, y el ‘Premio Animales de Compañía’ ha recaído en una profesional que trabaja en un ámbito menos conocido, el de la medicina del comportamiento animal. Este año se ha reconocido la trayectoria de Ángela González, responsable del Servicio de Etología Clínica del Hospital Veterinario Universitario Rof Codina e investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela. El premio fue entregado por Víctor Fernández, presidente de AMVAC, y Diego García, director general de Zoetis España y vicepresidente de Zoetis Europa del Sur.

En esta línea, también se entregó el ‘Premio Animales de Producción’, en este caso a Isabel Casasús, investigadora del Departamento de Ciencia Animal del Centro de Investigación Agroalimentaria de Aragón (CITA) y presidenta de la Federación Europea de Ciencia Animal, que ha dedicado su carrera profesional a la producción ganadera, especialmente en rumiantes en extensivo, bajo un contexto de sostenibilidad socioeconómica y ambiental. El galardón fue entregado por Ángel de Oteo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, y Esteban Turic, CEO de Biogénesis Bagó.

Esta tercera edición de los premios fue también una ocasión para reconocer el trabajo de toda una vida dedicada a la profesión veterinaria de Esperanza Orellana, presidenta de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, y uno de los grandes exponentes de la veterinaria en el Ministerio de Agricultura. Y es que, hasta su reciente jubilación, ha ocupado relevantes cargos como el de directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal o de Producciones y Mercados Agrarios. Por todo ello, se ha hecho con el ‘Premio Trayectoria Profesional’.

En el otro extremo, el de las carreras que están empezando, la veterinaria Esperanza Montaner, directora del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha sido reconocida con el ‘Premio Joven Talento’, pues con solo 32 años dirige al equipo de 100 personas de un hospital veterinario de referencia.

Por último, en el ámbito de la investigación, ha sido reconocido el veterinario Ramón Juste, investigador del Departamento de Sanidad Animal de Neiker-BRTA, que ha obtenido el ‘Premio Investigación’ por su trayectoria investigadora enfocada a la epidemiología y la microbiología en importantes centros de investigación del país.

Además, durante la gala también se ha entregado el Premio ‘Mujer del Año’: Mujeres Influyentes en Salud Animal y Veterinaria de España a la veterinaria y farmacéutica Maria dels Àngels Calvo, presidenta de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña, un premio que este año ha contado con un marcado enfoque ‘One Health’, teniendo en cuenta la trayectoria de la premiada. Por ello, también ha sido entregado por Raquel Yotti, comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El cierre del evento ha corrido a cargo del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán,que ha dedicado unas palabras a los asistentes y al equipo de Animal’s Health, valorando su trabajo diario para visibilizar al sector veterinario y reivindicando la importancia de aplicar el enfoque ‘Una Sola Salud’ para responder a las alertas sanitarias presentes y futuras, y a los desafíos que plantea el cambio climático.