Las expertas en belleza y cosmetólogas de Advanced Nutrition Programme, Medik8 y Rosalique alertan de los peligros del reto viral de usar desodorante en la cara

Sí, de nuevo… visto en Tiktok. Hay quienes usan su desodorante habitual para quitar los brillos y el sudor del rostro Tiktok lo ha vuelto a lograr: sorprender con trucos o beauty hacks que ponen soluciones a las preocupaciones… pero ¿es peor el remedio que la enfermedad? Tal vez. No son pocos los vídeos de la red social en los que se ve a creadoras de contenido utilizando su desodorante habitual en el rostro. ¿El motivo? Ellas dicen que ayuda a evitar que sude el rostro y, además, te permite matificar pasadas unas horas, planteándose como un sustituto de las toallitas matificantes de polvo de arroz que ya en su día se hicieron virales. Se ha querido investigar cuánto de todo esto tiene sentido y para ello se ha hablado con varias expertas. Esta es su opinión.

El desodorante y el mito de matificar el rostro

"El desodorante puede crear una sensación flash de matificación, pero pasado un rato se podrá ver un claro efecto rebote", comenta la biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode Sonia Ferreiro. La experta explica que esto sucede porque "los alcoholes y otras sustancias pueden dar la sensación de que eliminamos el sudor o el resto de grasa", aunque, a la larga, no recomienda optar por esta opción, ya que "la propia función de bloqueo que ofrecen estos productos, se puede producir un bloqueo de los poros que puede desencadenar numerosas patologías en la piel. Aparte, producirá una gran deshidratación".

Las consecuencias puede tener utilizar desodorante en el rostro

Lo primero de todo es el propio efecto rebote, ya que "la fórmula de la mayoría de los desodorantes, si bien es adecuada para las axilas, en el rostro puede producir deshidratación. Al deshidratarse, la piel tiende a producir más grasa por sí sola, por lo que se está consiguiendo todo lo contrario a lo que queríamos: más brillos", defiende Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

"Muchos son ricos en alcoholes. Esa deshidratación, motivada por estas y otras sustancias, podría llegar a producir rojeces y sensibilidad en el tejido", sostiene la directora técnica de dermocosmética de Rosalique Natalia Abellán. Y se va más allá, puesto que "como los desodorantes suelen tener cierta acción de bloqueo, esto puede hacer que el sebo que produzcamos se quede congestionado en los poros, dando pie a posibles brotes de acné", añade Estefanía Nieto, directora técnica de dermocosmética en Medik8.

Las alternativas al desodorante en el rostro para tener la piel más mate

Si lo que preocupa es el sudor, se puede acudir a desodorantes diseñados para el rostro, pero esto responde a situaciones muy concretas: vinculadas al deporte, en momentos de mucho calor… Sin embargo, la teoría del desodorante en el rostro va más ligada a la aparición de brillos en el rostro, que está más asociada a un exceso de grasa en la piel. "Para evitar esos brillos, pueden servir de ayuda los productos diseñados ad hoc que evitan la aparición de brillos, como son las prebases", añade Raquel González, de Perricone MD.

No Makeup Instant Blur Priming Moisturizer de Perricone MD es una prebase con alardes de crema hidratante difumina, suaviza y prepara la piel al instante, minimizando la apariencia de los poros, el enrojecimiento, las líneas y las arrugas para una tez impecable y de aspecto más saludable, pudiendo usarse sola o acompañada de maquillaje, ampliando así su duración. En su fórmula combina el poder antioxidante del Ácido Alfa-Lipoico (ALA) con el Natural Blurring Complex para difuminar instantáneamente la piel, reduciendo líneas y poros, mientras que la glicerina hidrata y suaviza la piel. 56€ en Perriconemd.es

Si se tiende a producir mucha grasa, lo más eficaz será tratarla con una rutina de Skincare específica previa al maquillaje, con "productos que ayuden a regular la producción de sebo, reduciéndola, y con fórmulas que aporten hidratación, pero que sean libres de grasa", analiza Marta Agustí, directora técnica de dermocosmética en Boutijour.

¿Qué cosméticos ayudarán a tener menos brillos?

Además de las prebases matificantes, se puede hacer una rutina de cuidado que le ayude a la piel a reducir sus niveles de grasa, si es que son excesivos. "Debemos apostar por una rutina exfoliante que regule el sebo. Se puede apostar por tónicos, mascarillas o productos específicos de exfoliación ricos en ingredientes como el ácido salicílico o la gluconolactona", propone Mireia Fernández, directora técnica de dermocosmética en Omorovicza.

Press & Clear, de Medik8, es un tónico exfoliante de uso diario con 5,5% de gluconolactona, que tiene como función acabar con las imperfecciones provocadas por el acné, ya sea esporádico o continuado. En su interior, recoge ácido salicílico al 2%, ácido tranexámico para evitar las marcas postinflamatorias, y la nota de fermentación viene del extracto de sake, que ayuda a que la piel no se deshidrate. 41€ en Medik8.es

Refining Facial Polisher, de Omorovicza, trabaja como pulidor facial. Enriquecido con microalgas y ácido lactobiónico, retexturiza la piel y aclara el tono, a la vez que exfolia las células muertas de la piel, alisándola y estimulando la regeneración. 82 € en Purenichelab.com

Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoode. Polvo exfoliante con el poder regenerador de las habas adzuki y el ragi. También cuenta con hidroxiácidos como la gluconolactona y trabaja con ácido fítico y vitamina C para renovar, iluminar y proteger. 39€ en Byoode.com

También, "deberemos intentar evitar los serums oleosos y cremas hidratantes más nutritivas en favor de cremas o geles-crema que aporten humedad, pero no dejen acabado graso", concluye Ana Yuste, asesora facial en Pure Niche Lab.

Snow Lotus Lifting Serum, de Boutijour, cuenta con centella asiática y proporciona vitamina C mediante el extracto de la flor de camelia. Otro de sus activos clave es el ácido hialurónico, reconocido por su capacidad hidratante. Su precio es de 69 € en Purenichelab.com

Ambari PM Active 12 Serum, está formulado con un 12% de alfahidroxiácidos exfoliantes, que sirven para seborregular, y bakuchiol rejuvenecedor. Destaca, además, como un tratamiento antiedad enriquecido con CBD calmante y antioxidantes como niacinamida y extracto de hongo shiitake, que también ayudan a iluminar. Disponible por 122€ en Purenichelab.com

Hyaluronic Intensive Moisturizer de Perricone MD, gel-crema con ácido hialurónico hidratante, niacinamida calmante y extracto de romero, antioxidante, protector y energizante. Con textura ligera para contrarrestar al SPF. 78€ en Perriconemd.es