CP. Inclusión reflexiona sobre la necesidad de implementar un diagnóstico de Accesibilidad

La accesibilidad es un principio fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas. La autonomía, la movilidad y la participación de las personas con discapacidad reposan sobre este principio. Su cumplimiento implica la eliminación de barreras físicas, comunicativas y actitudinales que dificultan el acceso, el tránsito y la permanencia de las personas en todo lugar donde se otorguen servicios de atención al público, ya sean estos de propiedad pública o privada. Si bien la accesibilidad universal es un derecho de todas las personas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, enfatiza su importancia para corregir las desigualdades sociales que afectan a este sector de la población.

Las necesidades que experimentan las personas con discapacidad para interactuar con el entorno físico son múltiples y diversas. Por eso, es indispensable realizar un diagnóstico de Accesibilidad que permita identificar adecuadamente las diversas barreras existentes y delinee la ruta a seguir para lograr la normalización de los espacios en el plazo más breve y sin incurrir en gastos innecesarios. Así, antes de realizar este tipo de evaluaciones es indispensable conocer los siguientes conceptos claves:

Qué es un Diagnóstico de Accesibilidad Física Es una evaluación técnica aplicada tanto a las edificaciones como al entorno urbano, destinada a establecer el nivel de usabilidad de un determinado espacio por parte de las personas con movilidad reducida (adultos mayores, gestantes, niños) y personas con discapacidad, identificando las barreras que impiden o dificultan su acceso y desplazamiento. Para ello, la Cámara Peruana de Inclusión (CP. Inclusión) ha desarrollado una metodología que le permite determinar el cumplimiento del estándar exigido por la legislación que regula la materia, en función de cada espacio.

Qué edificios deben contar con condiciones de Accesibilidad Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), en el Perú, todo inmueble destinado a facilitar servicios de atención al público, sean de propiedad pública o privada, deben ser accesibles a todas las personas. Por ello, están obligados a cumplir con la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones”, los edificios públicos, las oficinas, hospitales, clínicas, hoteles, restaurantes, centros comerciales y recreativos, iglesias, industrias y las áreas comunes de los edificios multifamiliares.

Cómo se desarrolla un Diagnóstico de Accesibilidad en la Edificación Para la elaboración del Diagnóstico se debe partir por realizar un análisis visual del inmueble y documentar cada uno de los hallazgos contrastando la realidad observada con las exigencias normativas, abordando aspectos como la ubicación del predio, la accesibilidad del perímetro urbano, la información General del Edificio, su estado de conservación y por último la identificación de las barreras existentes.

Cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta para la realización de un Diagnóstico de Accesibilidad Para la elaboración de un adecuado diagnóstico de accesibilidad, CP. Inclusión considera la evaluación de 3 condiciones esenciales. Condiciones funcionales: destinadas a comprobar si el edificio es accesible desde el exterior, así como la circulación horizontal y vertical.

Elementos inclusivos: estos comprenden la existencia de parqueos reservados, elevadores, servicios higiénicos accesibles, etc.

Información y señalización: abarca el uso de señales en braille o macrotipos, pisos podotáctiles, planos hápticos, etc.

Qué profesionales pueden realizar un Diagnóstico de Accesibilidad Según el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, el arquitecto es el profesional responsable del Diseño Arquitectónico de la Edificación, el cual comprende la calidad arquitectónica, los cálculos de áreas, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios, etc. No obstante, pueden participar del diagnóstico, además del arquitecto, otros profesionales para verificar la calidad e idoneidad de la instalación que le corresponda según su especialidad y en lo que se refiere a los cálculos, las dimensiones de los componentes y especificaciones técnicas en lo que respecta únicamente al producto de su especialidad.

Con el objeto de generar espacios accesibles, CP. Inclusión ofrece a sus clientes un completo plan de diagnóstico de accesibilidad con un enfoque diferencial que indica a las empresas las fortalezas y oportunidades de mejora, para satisfacer sus necesidades de inclusión. Este estudio proporciona los mecanismos para que cada empresa adapte sus instalaciones a los requerimientos de sus empleados y clientes con discapacidad, promoviendo una verdadera cultura de inclusión.

En definitiva, el poder contar con instalaciones accesibles promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas al garantizarles su acceso de forma segura y autónoma. En este sentido, es posible contactarse con CP. Inclusión y dar el primer paso hacia una verdadera cultura de inclusión.