Shopify revoluciona el comercio unificado con Editions

Nuevas actualizaciones y herramientas para crear una experiencia unificada tanto para consumidores como para comercios Shopify presenta una nueva edición de "Editions", el acontecimiento en el que revela sus nuevas funcionalidades e innovaciones. En esta ocasión, se incluyen soluciones actualizadas que ayudan a los comercios a ser más creativos, ofrecer una experiencia en tienda de primer nivel y conseguir una visión unificada que les permite pensar en expandir sus negocios.

Gonzalo Torres, country lead de Shopify España, afirma que "los productos que se lanzan en cada capítulo de Editions están diseñados para consolidar, evolucionar y ofrecer soluciones cada vez más completas a las necesidades de nuestros comercios, desde emprendedores hasta grandes empresas y desarrolladores, adaptándonos a las nuevas demandas según van apareciendo. Reforzamos todavía más la idea del peligro que tienen las largas y complejas implementaciones e integraciones en un sector que avanza a tanta velocidad. Si bien decimos que 'no todo software unificado es brillante, todo gran software tiene que ser unificado', para poder escalar y crecer con cada nueva funcionalidad y conseguir facilitar la labor de los usuarios. En este Editions, Shopify está centrándose en los detalles, mejorando cada servicio y reinventando lo que significa una experiencia de compra verdaderamente unificada para los comercios y sus clientes".

Eliminar las colas con Shopify POS GO y Terminal

A medida que las expectativas de los compradores por una experiencia de compra sin problemas crecen, los comercios con tiendas físicas necesitan soluciones que eliminen la fricción y unifiquen la experiencia de compra. Shopify POS ha sido diseñado específicamente para eliminar cualquier barrera al comprar a la misma marca desde diferentes canales, para crear el sistema minorista más unificado del mundo para los comercios.

POS Go es el dispositivo móvil "todo en uno" confiable, rápido y sencillo diseñado para ventas en tienda física. Funciona como una estación POS de mano, con escáner de código de barras y lector de tarjetas, para que los comercios puedan procesar transacciones fácilmente sin la molestia de necesitar hardware adicional. Shopify también está lanzando Shopify POS Terminal, una nueva solución de hardware de pago que ofrece una pantalla para clientes que los guía a través del proceso de compra en la tienda. POS Terminal acepta pagos en ventanilla con un simple acercamiento, chip y PIN, y banda magnética, con una sólida conectividad WiFi y Ethernet. Con ambas opciones, los comercios pueden ofrecer recibos digitales a todos los usuarios de Shop Pay, y capturar fácilmente información adicional en la caja, como el correo electrónico o el miembro del personal que realizó la venta.

Shopify también está introduciendo la capacidad de aplicar descuentos a un carrito en tienda con Shopify POS. A través de descuentos combinados, los comercios tienen la flexibilidad de agregar múltiples descuentos, ofertas de productos o de envío al carrito a la vez, creando ofertas irresistibles para los clientes. Los comercios pueden mejorar aún más sus actividades promocionales en tienda con descuentos de compra "X" obeniendo "Y" utilizando Shopify POS.

Unificando análisis para obtener información en tiempo real

Para tomar decisiones comerciales oportunas, los comercios necesitan acceder a datos actualizados al minuto. Igual de importante, necesitan análisis adaptados a lo que más importa para su negocio específico. Para potenciar su toma de decisiones, Shopify ha rediseñado sus soluciones de análisis para que rindan mejor, de forma más inteligente, más rápida y de manera más intuitiva para los comercios, proporcionándoles información en tiempo real.

Un centro de comando unificado con Markets

Más de una cuarta parte de todos los comercios de Shopify están ubicados en EMEA. Para poder escalar sus negocios vendiendo al por mayor o administrar una red global de tiendas físicas, Shopify está rediseñando su solución Markets. Markets actuará como el centro de comando central del comerciante dentro del Administrador de Shopify que permitirá a las empresas expandirse a través de la venta transfronteriza, B2B o minorista física a través de POS, todo desde una sola ubicación. Proporcionando una visión holística de todo el negocio, los comercios pueden usar Markets para crear experiencias personalizadas para los compradores sin tener que crear múltiples tiendas o gestionar una amplia gama de características, para que puedan centrarse en sus planes de expansión.

IA diseñada para el éxito del comercio

Crear imágenes en movimiento con Media Editor

Desde su lanzamiento hace seis meses, Media Editor ya ha sido utilizado para crear y guardar más de un millón de imágenes generadas por IA, ahorrando a los comercios tiempo y dinero valiosos. Para ayudar a más personas a aprovechar las oportunidades que crea, Shopify está implementando nuevas características en la función de generación de imágenes por IA en Media Editor. Ahora se podrá modificar sin problemas en el editor de la tienda online, el editor de correo electrónico y en todo el administrador de Shopify, e incluso extender la funcionalidad a la aplicación móvil.

Eliminar el error humano con Shopify Magic

Tradicionalmente, etiquetar productos manualmente puede ser una tarea que consume mucho tiempo, que es propensa a errores humanos, y genera estrés al tratar de tener al día los catálogos de productos cuando el inventario no deja de crecer. Con las últimas mejoras de IA de Shopify, Shopify Magic sugerirá instantáneamente recomendaciones personalizadas e inteligentes para las características de cada producto en los comercios. Usando solo unas pocas palabras clave y una imagen del producto, Shopify Magic completará automáticamente los campos de formulario relevantes, asegurando que todos los productos nuevos tengan atributos y características de clasificación precisas, como color, tamaño, material y estilo.

Mejorar las respuestas en tiempo real con Suggested Replies

Ofrecer a los compradores respuestas a sus preguntas en tiempo real puede reducir la fricción y aumentar potencialmente las conversiones. Sin embargo, muchos comerciantes a menudo tienen que gestionar una amplia gama de tareas simultáneamente, mientras que también tratan de proporcionar a los compradores respuestas a sus preguntas en tiempo real. Suggested Replies, impulsado por Shopify Magic, crea una respuesta prescrita que los comerciantes pueden revisar, editar y aprobar, ahorrándoles tiempo y acercándolos más a sus clientes.