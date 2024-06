Dormitorum; La Estrategia de Felicidad Laboral que genera 40 Millones en Ventas al año

La cadena de tiendas de colchones dormitorum ha revolucionado el mercado aplicando una fórmula sorprendente: motivar la felicidad de sus empleados como clave para la rentabilidad y el éxito.

En un sector donde la competencia es feroz, dormitorum además de destacar por sus productos de calidad, también lo hace por medio de una política empresarial centrada en el bienestar de su equipo, ofreciendo un “salario emocional” alto.

Esta estrategia ha llevado a la empresa a facturar más de 40 millones de euros en 2023, logrando este hito en tan sólo 8 años de historia. Dormitorum es la marca más rentable del sector de los colchones en España. Descubre cómo la visión de su CEO, Alexis Amaya, invirtiendo en el desarrollo de sus empleados, ha transformado a dormitorum en un modelo de éxito y productividad.

Dormitorum Impacta en YouTube y TikTok con su Revolucionario Enfoque del “Salario Emocional” Dormitorum ha lanzado nuevos canales en YouTube y TikTok que rápidamente se han hecho virales. El éxito se debe en gran parte a las sorprendentes declaraciones de su CEO, Alexis Amaya, quien aborda temas como la subida del SMI y la importancia de cuidar a los trabajadores como clave fundamental del éxito empresarial.

El podcast “The Alexis Army” se ha hecho viral En el podcast “The Alexis Army”, Alexis no se guarda nada y ha lanzado varias declaraciones que han impactado profundamente en redes sociales. Comentarios como “Si tu hace 4 años le pagabas a tus empleados 680 euros pues creo que eres un crápula” y “En dormitorum la productividad no se negocia” han generado un gran revuelo.

Alexis enfatiza que “Si tu no le puedes pagar a un trabajador lo que tienes que pagarle…Tú no necesitas un trabajador lo que necesitas es un socio”, una postura que ha recibido elogios en plataformas como Twitter. Numerosos usuarios han comentado que su próxima compra de colchón será en dormitorum, inspirados por la filosofía de la empresa.

La Visión del CEO de dormitorum está alineada con el bienestar de su equipo Alexis ha dejado clara su visión en los primeros episodios de su podcast. Para él, invertir en los empleados es la clave para una mayor productividad y éxito empresarial. Este enfoque no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que también contribuye a un entorno laboral más positivo y eficiente.

En definitiva, la felicidad es un motor imparable integrándose en todos los niveles de la organización. Este es el núcleo del “salario emocional” con el que dormitorum gratifica a su personal.

Salario Emocional, el gran secreto del éxito de dormitorum Alexis desgrana en detalle los factores que representan el “salario emocional” y motor de la felicidad de sus empleados. Entre ellos destaca el reparto de beneficios a final de año entre todo el equipo, proveer de los salarios más altos del sector, conciliación familiar mediante guarderías en los centros logísticos, tarjeta de salud privada gratis, el reto autoimpuesto de lograr mejoras medibles en las condiciones cada año para sus empleados, entre muchas otras medidas.

Según Alexis, el "salario emocional" se justifica con los resultados obtenidos por dormitorum. La cadena es la segunda en facturación en España, con 40 millones de euros, y solo necesita 32 tiendas para lograrlo. En comparación, la cadena líder en facturación necesita 105 tiendas para superar a dormitorum en tan solo 20 millones de euros brutos al año. Esto demuestra que la rentabilidad por empleado de dormitorum es significativamente superior a la del líder del mercado español de colchones.

Dormitorum continúa liderando con su enfoque en la productividad y motivación de los empleados, demostrando que el éxito empresarial también puede lograrse a través de la inversión en las personas. La clara visión, misión y filosofía del fundador, centradas en el concepto de "salario emocional", han sido el verdadero motor que ha llevado los resultados de la empresa a otro nivel. Este enfoque no solo impulsa el crecimiento de dormitorum, sino que también beneficia a todas las personas involucradas, creando un ambiente en el que tanto la empresa como sus empleados prosperan de la mano.

Para más información, visita el canal de YouTube de “The Alexis Army” y sigue las últimas actualizaciones.