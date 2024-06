Alejandro Alonso Bargues publica ‘Plebeyos políticos’, un ensayo político que cuestiona la eficacia del comunismo y el socialismo.

CÍRCULO ROJO.- ‘Plebeyos políticos’ es la primera obra de Alejandro Alonso Bargues, pero su esfuerzo y perseverancia le han llevado a destacar en todos los ámbitos en los que ha ejercido. Sobre su obra, él mismo destaca “la facilidad de la lectura, ya que, a pesar de ser un libro de política basada en economía, no he querido entrar en muchos tecnicismos para que cualquier lector pueda entender lo que escribo y que no resulte aburrido”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una crítica a la sociedad actual y una demostración con datos históricos de los resultados obtenidos en cada momento de las diferentes tendencias políticas”.

Alejandro reconoce haberse inspirado en el “hartazgo de ver como los políticos nos roban y nos mienten para asegurarse su “bienestar”, mientras los ciudadanos soportamos todos sus caprichos, además de ver siempre como la información de periodistas está siempre manipulada bien por miedo o por intereses propios”.

SINOPSIS

‘Plebeyos Políticos’, un libro en el que se intenta demostrar con datos históricos y contrastados, bajo la experiencia y los estudios de su propio autor, que, históricamente, las sociedades bajo políticas liberales siempre han sido más prósperas que las sociedades bajo las políticas socialistas o comunistas.

Detalla cómo nacieron las corrientes políticas del social-comunismo y del liberalismo, cuáles fueron los fundadores de dichas corrientes y cuáles fueron los resultados a lo largo de la historia de cada movimiento en diferentes países en los que se aplicaron o se siguen aplicando.

También se comparan ambas corrientes políticas en casos de la política actual y en todos los ámbitos sociales, como son la economía, la sanidad, la educación, el trabajo o la inmigración. Y cómo la ambición del poder hace que los políticos siempre terminen realizando políticas distintas a las que promueven hasta su llegada, sin importar los resultados en la sociedad, siempre que sean capaces de mantenerse en la parte más alta de la cúspide política o de solucionar su futuro fuera de la política para siempre.

AUTOR

Nacido en 1984. Alejandro Alonso cursó sus estudios de Hostelería y Turismo, ejerciendo profesionalmente durante treinta años en el sector de la restauración y el alojamiento, desde el año 2003 siempre desempeñó cargos de responsabilidad por su perseverancia y sus aptitudes de liderazgo, consiguiendo reconocimientos internacionales.

Inició desde joven sus estudios y sus trabajos a nivel personal como inversor en mercados bursátiles y en criptomonedas, siendo siempre una persona emprendedora, y ayudó y asesoró a muchas empresas a la apertura de nuevos negocios o su expansión a nivel nacional. Con inquietudes en el mundo político desde su adolescencia, ha participado en redes sociales y en campañas políticas, siempre apoyando y defendiendo los principios del liberalismo.

«No me considero un político, más bien soy un ciudadano que llega para hacer política. Los políticos llegan para hacer lo mismo que todos hasta la fecha, vivir de los impuestos del ciudadano».