Juanjo Soria, del restaurante Lienzo, en la lista de los 100 Top Sommeliers 2024

Juan José Soria, director de sala y sommelier del Restaurante Lienzo se alzó con una de las posiciones más codiciadas del reconocido TOP 100 SOMMELIERS 2024 España, los Top 100 Sommeliers es la lista definitiva de profesionales del vino con talento en el sector hostelero. En una gala entrañable que tuvo lugar en el Four Seasons Madrid*****GL, con un panel de jurado excepcional formado por Agustín Trapero, Valeria Gamper, Pedro Ballesteros (Master of Wine), Almudena Alberca (Master of Wine) y Andreas Kubach (Master of Wine), el sumiller de Lienzo recibió el diploma que le sitúa en la posición 24 de los mejores 100 sommeliers de España.

La exigente clasificación mide la experiencia y veteranía con entrevistas personales a los candidatos, estudia y valora la responsabilidad actual y experiencia en la gestión, revisa los logros de calificaciones profesionales en relación a las habilidades de cata, conocimiento y servicio del vino, y tiene en cuenta la participación en competiciones de sumilleres y la obtención de premios en la carta de vinos.

En el aspecto gastronómico la chef del restaurante Lienzo, María José Martínez, viajó con Turisme Comunitat Valenciana, el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana y la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), a Polonia para promocionar en Varsovia la oferta turística y gastronómica de la Comunitat Valenciana ante más de 130 operadores turísticos y medios de comunicación de Polonia. Tras la presentación de la oferta turística de la Comunitat Valenciana se ofreció una degustación realizada por chefs de la Comunitat Valenciana con estrella Michelin, donde María José pudo descubrir ante ellos la cocina mediterránea de Lienzo.

Y en estos días la chef recogió de manos de Roberto Redondo (Gerente de BMW Marcos Automoción) el vehículo que la permitirá circular sin contaminar con combustibles fósiles. Es muy importante para toda la familia Lienzo dar este paso más hacia la sostenibilidad junto a su nuevo partner BMW Marcos Automoción Valencia, el vehículo objeto del acuerdo es 100% eléctrico, un BMWiX1.

El próximo día 22 de julio María José Martínez abrirá el ciclo `Cenas de las Estrellas´ en la Bodega González Byass y dentro del Festival Tío Pepe, estas cenas pretenden mostrar la cocina de los mejores restaurantes del país. Reconocida como la chef más sostenible de España, María José ofrece una cocina mediterránea, basada en productos locales y de temporada. Sus platos, que exaltan los sabores valencianos con una presentación creativa ofrecerán a los comensales una experiencia culinaria que combina sostenibilidad y sabor.

En paralelo, la presencia de un gran elenco de artistas en concierto en el Festival Tío Pepe ya está garantizada, Ana Mena, Raphael, Take That, Luis Fonsi, La Oreja de Van Gogh, Amaral, y muchos más.