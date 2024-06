Taranto prepara una nueva gira para 2024/2025 con el apoyo de United For Music

El aclamado grupo musical Taranto se complace en anunciar su próxima gira para la temporada 2024/2025, en colaboración con su agencia United For Music. Esta esperada gira, que promete ser una lanzadera en la carrera del grupo, llevará su vibrante y único sonido a los escenarios del país.

Taranto, conocido por su innovadora fusión de flamenco, ha capturado la atención del público y la crítica con su estilo distintivo y apasionado. Tras el éxito rotundo de su último álbum, Suena, la banda está preparada para embarcarse en un tour que incluirá nuevas composiciones y los grandes éxitos que incorporan este álbum.

La gira 2024/2025 de Taranto tendrá su punto de partida después del verano, arrancando con conciertos por toda la Comunidad Valenciana, para más tarde recorrer multitud de puntos de la geografía española.

"Estamos entusiasmados con esta nueva gira y de conectar con nuestros fans. Esta gira será una celebración de nuestra música y una oportunidad para compartir nuevas experiencias con nuevos públicos", comentan los integrantes de Taranto.

United For Music, la agencia encargada de la organización de la gira, garantiza una experiencia inigualable tanto para los asistentes como para el grupo.

"Trabajar con Taranto es un honor. Estamos comprometidos a llevar su música a nuevos horizontes y a proporcionar una producción de primera clase que resalte su talento único", afirmó Pascual Tomás, director de la agencia.

Para más información sobre fechas, ciudades y puntos de venta, se tiene que estar atento a Taranto en sus redes sociales.

No se debe dudar en contactar para más información y para asegurar la mejor experiencia musical en los eventos a través del correo electrónico: booking@unitedformusic.es