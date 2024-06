GenIA-L Juris, la herramienta de Lefebvre que inspira y enriquece la estrategia legal

Lefebvre anuncia el lanzamiento de una nueva herramienta que complementa las búsquedas de GenIA-L y el tratamiento generativo de la documentación Lefebvre, compañía de software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector legal, anuncia el lanzamiento de una nueva herramienta legaltech que complementa las búsquedas de GenIA-L y el tratamiento generativo de la documentación jurídica.

El valor diferencial de GenIA-L Juris es que se trata de una solución de IA Generativa especializada que se adapta a cada caso particular. De esta manera, consigue inspirar y enriquecer la estrategia legal. Entre sus principales características cabe subrayar que se centra en resultados de jurisprudencia con hechos similares al caso planteado y teniendo en cuenta el objetivo para el cliente. En definitiva, proporciona la asistencia y ayuda de un compañero cualificado.

Con la ayuda de GenIA-L Juris es posible:

Describir los hechos y el objetivo de cada caso particular en lenguaje natural.

Conseguir una elevada relevancia, calidad y precisión en los resultados: resoluciones de gran valor al tratar hechos similares a los suyos, de reciente publicación, mencionadas en Mementos y citadas en otras resoluciones.

en los resultados: resoluciones de gran valor al tratar hechos similares a los suyos, de reciente publicación, mencionadas en Mementos y citadas en otras resoluciones. Generar un gran número de ideas mediante la elección de habilidades que permiten construir la estrategia completa, anticipando incluso el punto de vista del contrario y ampliando los distintos puntos de vista de cara a preparación del caso. Los expertos de Lefebvre subrayan que esta primera versión es reconocible por habilidades muy enriquecedoras como las siguientes:

Informe jurídico: ofrece una útil relación de casos similares, una propuesta de estrategia para el caso y un análisis de riesgos, proporcionando ideas inspiradoras para la resolución del asunto y una conclusión.

ofrece una útil relación de casos similares, una propuesta de estrategia para el caso y un análisis de riesgos, proporcionando ideas inspiradoras para la resolución del asunto y una conclusión. Cuestionario Preparatorio: un instrumento muy eficaz que proporciona preguntas útiles para preparar el caso, preguntas que se podría realizar el profesional o plantear a sus clientes.

un instrumento muy eficaz que proporciona preguntas útiles para preparar el caso, preguntas que se podría realizar el profesional o plantear a sus clientes. Casuística: ofrece una visión completa y relevante para el caso por su similitud, ampliando los hechos a otros escenarios, en principio no contemplados, pero que, al ser cercanos a cada caso, puedan servir como inspiración.

ofrece una visión completa y relevante para el caso por su similitud, ampliando los hechos a otros escenarios, en principio no contemplados, pero que, al ser cercanos a cada caso, puedan servir como inspiración. Fundamentación jurídica: se obtiene la normativa extraída de la jurisprudencia de las sentencias similares al caso y su relevancia. Es importante destacar la posibilidad de acceder a los artículos al ser navegables, pudiendo ser útil para comprobar la vigencia de la norma.

se obtiene la normativa extraída de la jurisprudencia de las sentencias similares al caso y su relevancia. Es importante destacar la posibilidad de acceder a los artículos al ser navegables, pudiendo ser útil para comprobar la vigencia de la norma. Alegaciones: es posible encontrar argumentaciones eficaces para el caso concreto, añadiendo una posible contraargumentación que permite la anticipación al planteamiento de la otra parte.

es posible encontrar argumentaciones eficaces para el caso concreto, añadiendo una posible contraargumentación que permite la anticipación al planteamiento de la otra parte. Medios de prueba: ofrece un listado de pruebas que se extraen de las resoluciones aportadas como respuesta a las circunstancias. Este nuevo lanzamiento llega unos meses después de GenIA-Lde Lefebvre, la primera solución basada en IA generativa para profesionales del sector jurídico. Una nueva plataforma pionera en el sector legaltech que permite interactuar con el sistema en lenguaje natural y que ofrece a los profesionales la posibilidad de obtener múltiples respuestas estructuradas en un lenguaje técnico jurídico, comenzando por la fundamentación jurídica y continuando con conclusiones bien fundamentadas.

Vídeo sobre la herramienta: aquí