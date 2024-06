Ventajas de los Tejidos Desechables 100% Biodegradables de Origen Botánico en el Sector HORECA

Wear & Tear Revoluciona el Sector HORECA con sus Tejidos Desechables 100% Biodegradables

En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental, Wear & Tear, empresa líder en soluciones textiles sostenibles, presenta su innovadora línea de tejidos desechables 100% biodegradables de origen botánico, diseñada específicamente para el sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías). Esta línea de productos no solo cumple con las estrictas normativas de higiene, sino que también promueve la sostenibilidad y la eficiencia operativa en la industria.

Ventajas de los Productos Wear & Tear para el Sector HORECA

Eficiencia y Calidad Superior: Los productos de Wear & Tear están diseñados para ofrecer una limpieza y mantenimiento superior en entornos de alta demanda. El paño multiusos puede usarse desde para secar y repasar vajilla y cristalería garantizando un acabado impecable sin dejar pelusa ni residuos, como para limpieza y abrillantado de superficies de acero dejando las superficies perfectas y libres de marcas.

Soluciones Específicas para Cada Necesidad:

Lito camarero: Ideal para el servicio de mesa, ofreciendo una solución práctica y elegante.

Servilleta: Suave y absorbente, perfecta para un uso cómodo y efectivo.

Paño seca botella: Diseñado para secar botellas de vino o cava en cubiteras con hielo, asegurando que las botellas estén libres de humedad antes de servir.

Paño cocinero: Cumple con la normativa que exige desechar los paños al final del día, manteniendo su estado y propiedades absorbentes durante toda la jornada.

Toalla ducha: Perfecta para el uso en spas y gimnasios de hoteles, proporcionando suavidad y gran capacidad de absorción.

Propiedades Destacadas de los Tejidos de Wear & Tear:

No dejan pelusa ni residuos: Garantizando una limpieza impecable.

Suaves y muy absorbentes: Asegurando una experiencia de uso superior.

Libres de látex e hipoalergénicos: Ideales para todos los usuarios, incluyendo aquellos con piel sensible.

Secado rápido y reutilizables: Pueden lavarse incluso con lejía y reutilizarse múltiples veces, ofreciendo una solución práctica y económica.

Biodegradables y compostables: Al final de su vida útil, estos productos pueden desecharse en el contenedor orgánico, reduciendo significativamente los residuos y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.

Cumplimiento Normativo y Sostenibilidad: La normativa actual exige que los paños de cocina sean desechados al final del día. Los productos de Wear & Tear aseguran que los paños mantengan su eficacia durante toda la jornada y puedan ser compostados después de su uso, eliminando residuos y evitando el uso de detergentes y procesos de lavandería.

Compromiso con el Medio Ambiente y la Innovación

Wear & Tear ha redefinido el concepto de "usar y tirar" en el sector HORECA, demostrando que es posible combinar calidad, eficiencia y sostenibilidad. Con sus productos biodegradables de origen botánico, la empresa no solo satisface las necesidades operativas de hoteles, restaurantes y cafeterías, sino que también promueve un futuro más verde y responsable.

Para más información sobre los productos de Wear & Tear y cómo pueden beneficiar a su negocio, visitar www.ewearandtear.com

Acerca de Wear & Tear:

Wear & Tear es la marca comercial de Nonwovens Technical Trust (NTT) una empresa española comprometida con la sostenibilidad y la calidad, ofreciendo productos textiles desechables y 100% biodegradables para diversos sectores. Con 28 años de experiencia, NTT se dedica a desarrollar soluciones innovadoras que minimizan el impacto ambiental y promueven prácticas responsables.

