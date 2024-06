Las tres mejores casas de apuestas nuevas en España

Los últimos años en España se ha visto un crecimiento de las operaciones en las de apuestas. La tendencia del mercado sigue al alza en los sitios de apuestas español. Esta popularidad se ha demostrado con la creación de nuevas casas de apuestas.

Casumo, Casino Barcelona y ZEbet se posicionan a la vanguardia de las nuevas plataformas en el país.

Casumo

Casumo es una casa de apuestas nueva que opera desde 2021. Esta casa posee una licencia otorgada por el gobierno de Malta y la otorgada por la DGOJ.

La licencia otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) hace legal las operaciones de esta plataforma. Esta plataforma ya opera en otros territorios del mundo y ha tenido gran aceptación.

Su popularidad se debe a la estabilidad de sus servicios y su a diferentes dispositivos. Para los dispositivos Android e iOS se encuentra disponible una aplicación. Las apps se pueden encontrar en las tiendas oficiales.

Su interfaz es muy intuitiva con colores suaves agradables para la vista. Su navegación es muy rápida y en pocos clics se puede acceder a todas sus funcionalidades. Las aplicaciones son muy fluidas y permiten participar en todas las secciones disponibles de Casumo.

Apuestas en vivo, juegos de mesa y apuestas deportivas son algunas de las ofertas presentes en este sitio de apuestas español. Los nuevos clientes pueden obtener un bono de bienvenida. Por el momento, la oferta en la sección de deportes es muy limitada.

No obstante, la plataforma se encuentra en constante cambio y va a aumentar el número de eventos progresivamente. En general, los usuarios pueden participar en diferentes promociones disponibles solo para los juegos de casino.

Estas bonificaciones se celebran, ocasionalmente, en determinados días de la semana. La operadora cambia cada mes las promociones disponibles.

Casino Barcelona

Casino Barcelona comenzó sus operaciones en línea en el año 2018. Este casino ya operaba de forma física años antes de abrir su sitio web de apuestas español. Esta casa de apuestas posee una licencia emitida por la Dirección General de Ordenación del Juego.

La plataforma se ha posicionado como uno de los sitios de apuestas español más reconocidos. En esta casa, el usuario puede participar en diferentes secciones. En la sección de casino existe un gran número de juegos disponibles.

Las máquinas tragamonedas y juegos de mesa son algunos de los más populares en la sección. Solo la ruleta se puede jugar en vivo por el momento. La sección de apuestas deportivas permite participar en un gran número de eventos.

En total, se encuentran disponibles 20 deportes con variedad de eventos. La diversidad de eventos permite operar durante todo el año a los apostadores. No obstante, uno de los aspectos más fuertes son las cuotas competitivas que presenta.

Por último, no debemos dejar de mencionar los bonos y promociones en el sitio de apuestas español. En total son 14 las bonificaciones disponibles para ambas secciones. Los nuevos usuarios pueden participar en los bonos de bienvenida.

Esta oferta puede ayudar a obtener un saldo extra para participar en las apuestas deportivas o los juegos de casino. Las promociones para los usuarios ya registrados son en su mayoría para los juegos de casino.

ZEbet

ZEbet comenzó sus operaciones en suelo español para el año 2020. Al igual que las plataformas analizadas anteriormente, esta casa de apuestas posee la autorización de la DGOJ. Este sitio web de apuestas español ha logrado un lugar relevante en las apuestas deportivas.

El número de deportes no es tan amplio como en otras plataformas importantes. Sin embargo, el número de eventos en cada deporte permite las apuestas durante gran parte del año. Las apuestas en vivo se ha convertido en el punto más fuerte de esta casa de apuestas.

A pesar de no presentar streaming en vivo, durante los partidos se aprecian las estadísticas en tiempo real. En esta sección, el usuario puede participar en diversos eventos en todo momento. ZEbet no presenta una sección de casino, pero las apuestas deportivas es muy completa.

Al igual que otras casas de apuestas en España importantes, esta posee unas cuotas muy competitivas. En cuanto a cantidad de deportes, ZEbet no puede competir con otro sitio de apuestas español. No obstante, la plataforma posee diferentes deportes que no se encuentran en otras.

El cricket, las Ligas Mayores de Béisbol, el voley de playa y el ciclismo son algunas de las opciones únicas en su plataforma. Las carreras de caballos, tan popular entre los apostadores, puede encontrarse en ZEbet

El servicio de atención al cliente suele ser bastante eficiente, aunque posee algunas limitaciones. El soporte no está disponible las 24 horas del día. No obstante, los usuarios poseen varias vías de contacto con la operadora.

ZEbet se ha convertido en una casa de apuestas con un gran potencial. Sin dudas, posee unas opciones de apuestas diferentes a las que el usuario español está acostumbrado a ver.

Conclusiones



Estas 3 casas de apuestas poseen opciones alternativas a lo que se encuentra en el mercado español. Esta característica puede ayudar a visibilizar estas plataformas en el territorio. Casumo, Casino Barcelona y Zebet pueden convertirse en la alternativa a las plataformas tradicionales.

