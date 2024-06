El perro Pluto

Pluto que toma plátanos y dulcería y bollería. Pluto de crema y nata, de hojaldre y seda y tela de cielo. Pluto de caramelo, que no tuvo plutitos. Pluto de marrón glacé que no supo llorar... Pluto que bruto, que come zapatillas y llora cobre cuando su dueño lo deja solo en el garaje. Pluto de almendra, Pluto de castaña, Pluto de sidra, Pluto de champagne, Pluto de avellana, de gelatina, riquito, sabor de mar, ola y hola a tu gentileza, a tu valor, fidelidad, franqueza y luz. Pluto, perro que fue el mejor amigo, la mejor compañía de Popeye. Pluto, cabeza de león y tierna piel del sol. Pluto de corazón. Pluto de sol a sol. Pluto valiente e irónico y risueño y triunfador. Pluto de pelo marrón, ojos azules, corazón de oro y collar de campana. Pluto te quiero yo, te quieren ellos, te quieren todos. Pluto de andar inquieto y dulce mirada, Pluto que ofrece alegre su andar y suave respirar y su sufrir quejoso cuando rosquillas de azúcar no hay. Pluro lo tiene todo. Es mágico y seductor. Encantador de sol a sol. Va este sencillo homenaje.