Comercialización de jamón Ibérico al corte de alta calidad, en El Corte de Espín

El jamón ibérico es un manjar que se ha convertido en un símbolo de la gastronomía española a nivel mundial gracias a su textura única y a sus sabores y aromas exquisitos e intensos. En este sentido, El Corte de Espín es un grupo de empresas dedicadas a la comercialización del jamón ibérico que se destaca por ofrecer una variedad amplia de productos de alta calidad, con un corte a cuchillo exclusivo realizado por expertos. Entre ellos, se encuentra el gerente de la firma Jorge Espín, quien comparte los detalles de los servicios que presta esta jamonería en sus 3 negocios en Badajoz.

¿Por qué decidió enfocar su negocio en el jamón ibérico?

Decidí enfocar mi negocio en el jamón ibérico porque es el mejor producto cárnico y el que ofrece mayores beneficios para la salud.

¿Cómo seleccionan los jamones ibéricos?

Seleccionamos nuestros jamones ibéricos dependiendo del cliente al que van dirigidos y del objetivo que queremos alcanzar. Por ejemplo, trabajamos de forma constante con una empresa que tiene Denominación de Origen de la Dehesa de Extremadura, conocida por ofrecer la mejor calidad del mundo. Siempre visitamos la fábrica para asegurarnos de que el jamón destinado a nuestros clientes más exigentes esté en perfecto estado de curación y que los cerdos hayan sido alimentados con las mejores bellotas de la dehesa.

¿Cuál es la importancia de un buen corte a la hora de disfrutar del jamón ibérico?

Según mi punto de vista, la importancia de un buen corte es fundamental. Los cortadores de jamón somos el último eslabón de la cadena y un mal corte puede arruinar todo el trabajo realizado durante años. Por ejemplo, para producir un jamón de bellota 100% ibérico se necesitan 6 años. Si nosotros hacemos un mal corte, estropeamos ese esfuerzo. Además, si el cortador no sabe plasmar la calidad del jamón al entregárselo al cliente, y este no puede diferenciar o aprovechar esa calidad, todo el proceso se ve afectado negativamente. En este sentido, el corte, la conservación y la degustación del jamón están interrelacionados, por lo que el cortador debe resaltar las cualidades de la pieza y nunca disminuir su calidad. En resumen, un buen corte es supremamente importante para asegurar que se pueda disfrutar plenamente del jamón ibérico.

¿Cómo se forman los expertos de El Corte de Espín para lograr un corte profesional?

La formación de los expertos cortadores en El Corte de Espín varía según la persona. Ofrecemos una formación intensiva que se adapta al ritmo de cada aprendiz, permitiéndoles familiarizarse con el jamón a su manera. Cada cortador tiene su propia percepción y barreras que superar al aprender a cortar bien. Con el tiempo, los cortadores van adaptándose al jamón y desarrollan su técnica. Este proceso de adaptación puede durar entre 2 y 6 meses, dependiendo de cada individuo. Al final, todos logran cortar con una habilidad comparable a la del mejor cortador del mundo y, en algunos casos, superan a muchos de los cortadores de alto nivel que vemos hoy en día.

¿Cuáles son los aspectos diferenciales de la experiencia que ofrece El Corte de Espín?

En El Corte de Espín somos pioneros en Badajoz por ser las primeras tiendas de cortador de jamón en la ciudad y por simplificar la operación con un enfoque casi exclusivo en el jamón. Ofrecemos cursos de corte a pie de calle y estamos en constante evolución. Nos enorgullece ser únicos en el casco antiguo de Badajoz y ser referentes en nuestra ciudad por nuestros valores y muchas otras razones más.

¿Cómo es el proceso de preparación de cada producto?

En El Corte de Espín, cada producto pasa por un meticuloso proceso de preparación. Comenzamos seleccionando cuidadosamente el jamón ibérico de bellota 100% con Denominación de Origen de Extremadura, reconocido por su calidad gourmet. Aplicamos un método tradicional de curación que asegura una textura y sabor excepcionales. Nuestro equipo de expertos supervisa cada etapa del proceso para garantizar los estándares más altos de calidad. Una vez listos, los productos son envasados con cuidado para preservar su frescura y sabor. Además, ofrecemos un servicio personalizado donde los clientes pueden seleccionar y recibir su jamón o embutido directamente en nuestras tiendas, asegurando una experiencia única y satisfactoria para todos nuestros clientes.

¿Cuáles son sus jamones ibéricos y embutidos más pedidos?

Los jamones ibéricos más pedidos en El Corte de Espín son los de bellota con denominación de origen de Extremadura. Además, las paletas ibéricas son muy solicitadas debido a que ofrecen una cantidad menor a un precio más accesible, manteniendo un rendimiento excepcional y una calidad igualmente alta. Esta combinación de factores hace que las paletas sean extremadamente populares entre nuestros clientes.

¿Cómo garantiza El Corte de Espín la calidad del jamón ibérico que ofrece a sus clientes?

En El Corte de Espín, garantizamos la calidad del jamón ibérico mediante una rigurosa selección de proveedores con Denominación de Origen de Extremadura. Visitamos regularmente las fábricas para supervisar el proceso de curación y asegurar que los cerdos sean alimentados con las mejores bellotas de la dehesa. Además, nuestro equipo de expertos catadores, con más de 25 años de experiencia, realiza controles de calidad en cada etapa del proceso, desde la selección hasta la entrega al cliente, asegurando que solo los mejores productos lleguen a sus manos.

¿Qué tipo de eventos especiales realiza El Corte de Espín para hoteles y restaurantes?

El Corte de Espín organiza eventos especiales para hoteles y restaurantes, como servicios de corte de jamón en vivo para banquetes, bodas y eventos corporativos. Estos eventos no solo añaden un toque de distinción, sino que también permiten a los asistentes disfrutar de la experiencia y el sabor del jamón ibérico recién cortado por expertos. Además, ofrecemos talleres de formación para el personal de cocina y sala, mejorando sus habilidades y conocimientos sobre el jamón ibérico para que puedan brindar un servicio excepcional a sus clientes.

Con más de 2 décadas de experiencia en el corte y comercialización del jamón ibérico, Jorge Espín ha logrado plasmar su pasión por esta profesión en la esencia de El Corte de Espín para ofrecer a los consumidores sabores auténticos con una calidad excepcional.