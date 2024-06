Entrevista con Raúl Esteban Herranz, CEO de Jesthisa S.A. Construcción y sostenibilidad

Entrevistador: Sr. Herranz, ¿cómo ha evolucionado la sostenibilidad en la construcción en España?

Raúl Esteban Herranz: Ha habido un cambio notable. Inicialmente, el enfoque estaba en cumplir con las normativas básicas. Ahora, la sostenibilidad se trata de adoptar prácticas que promuevan un desarrollo sostenible a largo plazo, abarcando aspectos medioambientales, sociales y económicos.

Entrevistador: ¿Qué medidas han implementado Jesthisa S.A. y Hocensa para integrar la sostenibilidad en sus operaciones?

Raúl Esteban Herranz: En Jesthisa S.A., usamos materiales reciclados y sistemas de energía renovable en nuestros desarrollos inmobiliarios de viviendas, como logístico-industriales.

En Hocensa, optimizamos recursos, gestionamos eficientemente los residuos y utilizamos tecnologías avanzadas para reducir las emisiones de carbono en nuestros proyectos de construcción.

Entrevistador: ¿Cómo han respondido sus empresas a los cambios en la legislación española sobre sostenibilidad?

Raúl Esteban Herranz: Nos hemos adaptado proactivamente a las nuevas normativas. Implementamos prácticas que no solo cumplen, sino que superan los requisitos legales. Esto incluye la certificación energética de nuestros edificios, el uso de tecnologías verdes y la adopción de medidas de eficiencia energética exigidas por la normativa actual, como el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Pregunta 1: ¿Qué beneficios en términos de ahorro energético están experimentando los propietarios de viviendas de Jesthisa?

Raúl Esteban Herranz: Los propietarios están viendo una reducción significativa en sus facturas de energía gracias a los sistemas de aislamiento térmico y las instalaciones de energías renovables, como paneles solares y aerotermia, logrando ahorros de hasta un 70% en el consumo energético anual.

Pregunta 2: ¿Cómo contribuyen las viviendas de Jesthisa a la eficiencia energética?

Raúl Esteban Herranz: Nuestras viviendas están diseñadas con materiales sostenibles y tecnologías avanzadas, incluyendo sistemas de aerotermia que aprovechan la energía del aire exterior para calefacción y refrigeración, reduciendo el uso de energía convencional en un 50%.

Pregunta 3: Para concluir, ¿podría reflexionar sobre cómo ha evolucionado el sector de la construcción en España en los últimos 15 años en materia de sostenibilidad?

Raúl Esteban Herranz: En los últimos 15 años, el sector de la construcción en España ha hecho un esfuerzo titánico para superar con creces las normativas vigentes. Hemos adoptado tecnologías de vanguardia y materiales sostenibles, no solo para cumplir, sino para exceder las máximas exigencias del mercado en eficiencia energética y respeto medioambiental. Este compromiso nos permite ofrecer viviendas que no solo cumplen, sino que anticipan el futuro de la construcción sostenible.