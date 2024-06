¿Por qué vender con una inmobiliaria? Expertos de Tu Zona responden

La idea de vender una casa por cuenta propia puede sonar atractiva, pero la realidad es otra historia.

En estos tiempos modernos, donde vender una vivienda puede parecer una odisea burocrática, surge una pregunta ineludible

¿Vale la pena contar con una inmobiliaria para vender una casa?

La respuesta es un sí rotundo.

Vender más rápido: el tiempo es oro Para la mayoría de las personas, el proceso de vender una vivienda puede alargarse más de lo deseado. Sin embargo, en el universo de las inmobiliarias, las cosas son distintas.

José Luis Galea, el gerente de la Inmobiliaria Tu Zona Badajoz, comenta: “la mayoría de nuestros clientes buscan vender su casa lo antes posible, ya sea porque han comprado otra, tienen miedo a que se la ocupen o porque se trata de una herencia”.

El tiempo, como se sabe, es oro.

Estos son los cinco principales motivos por los que vender una casa con una agencia inmobiliaria resulta beneficioso:

Valoración adecuada: el precio justo para vender rápido

Uno de los pasos más críticos en la venta de una vivienda es su valoración.

Las inmobiliarias cuentan con expertos que valoran las propiedades con precisión, estableciendo un precio competitivo que atraiga a compradores serios sin devaluar el hogar.

Una buena valoración es tener la mitad de la venta hecha; actúa como un imán para los compradores, garantizando que no solo lleguen ofertas, sino que estas lleguen rápidamente.

Fotografías de calidad: la primera impresión cuenta

La sociedad actual valora más que nunca las imágenes.

Una buena fotografía puede ser la diferencia entre atraer a miles de curiosos, entre los cuales puede estar el futuro propietario, o ser invisible en los portales inmobiliarios.

Las inmobiliarias no se limitan a tomar unas cuantas fotos con el móvil; muchas de ellas han formado a sus agentes o contratan a profesionales para capturar cada rincón y cada detalle con precisión y arte, haciendo que el hogar luzca como una página sacada de una revista de diseño.

La primera impresión es, y siempre será, la que cuenta.

Máxima difusión: visibilidad asegurada

No sirve de mucho tener fotos estupendas si nadie las ve.

Aquí es donde las inmobiliarias sacan su artillería pesada: la vivienda no solo aparece en portales inmobiliarios conocidos, sino también en su propia web y cada vez más en las redes sociales.

Más ojos sobre el anuncio significa más interés, y más interés se traduce en una venta rápida y lucrativa.

Asesoramiento en el papeleo: adiós a los dolores de cabeza

El papeleo, esa maraña interminable de formularios, permisos y contratos que puede volver loco al más cuerdo.

Las inmobiliarias cuentan con asesoramiento experto y guían a los vendedores por el laberinto burocrático, dejando la mente libre para pensar en cosas más agradables, como la decoración del nuevo hogar.

La tranquilidad no tiene precio.

Servicios de asesores hipotecarios: cerrando el trato con facilidad

Y, por si todo esto no fuera suficiente, muchas inmobiliarias, como Inmobiliaria Tu Zona Badajoz, cuentan con asesores hipotecarios que pueden ser la clave para cerrar el trato.

Estos brokers hipotecarios negocian con todos los bancos para encontrar a los compradores las mejores ofertas y los tipos de interés más bajos, haciendo la propiedad aún más atractiva.

Es el broche de oro al trabajo que realizan las inmobiliarias y asegura que ambas partes salgan ganando y que el proceso sea lo más fluido posible.

En definitiva, vender una vivienda con una inmobiliaria en 2024 no solo merece la pena, es prácticamente una necesidad en este mercado tan competitivo.

Desde la rapidez en la venta hasta el asesoramiento en el papeleo, pasando por una difusión masiva y el apoyo de asesores hipotecarios, las inmobiliarias son el aliado necesario para que el proceso sea rápido, rentable y libre de estrés.

¿Y quién no querría eso?