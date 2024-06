WILL BROWN presenta su calidad vocal con Phoenix Rise

Will Brown es un artista novel muy prometedor con una voz única. En 2023 lanzó su primer EP titulado The Walk Higher, además de varios singles que desde el año pasado acumulan casi un millón de reproducciones. Con un concepto global enfocado en lo que Will ya describe en su canción Welcome To Brownsville, el artista quiere expresarse hablando de los sueños sobre su arte, combinando emociones, melodías y letras. Su música pretende transmitir mensajes de libertad, esperanza, liberación, aceptación y amor, en contra de todo tipo de prejuicios.





Will presenta su nuevo single, Phoenix Rise, que encarna la esencia de Brownsville. Un potente y poderoso himno para el renacimiento y la renovación. Así como la mítica ave fénix que surge de las cenizas. Esta canción invita a los oyentes a deshacerse de su pasado y resurgir a través de los sonidos transformadores de la música de Will. Este tema no es solo una canción; es una experiencia, un despertar.





La producción de este álbum corre a cargo del galardonado productor y compositor del Reino Unido Zak Lloyd en este disco. Zak ha trabajado con artistas como Charli XCX - Taylor Swift Reputation Tour Callum Scott, Jim Steinman, Catherine McGrath, Connie Talbott, Keane, Scouting For Girls, Kingfishr, Into the Ark o Leona Lewis.





A este lanzamiento le seguirá en breve un "Phoenix Rise Remix" de Yves V, uno de los DJs emergente de mayor talento del Benelux, que ya pinchó en grandes eventos como Sensation, David Guetta on Tour o Mysteryland, por nombrar algunos.





Nacido y criado en Kansas, Will ahora divide su tiempo entre Londres y Los Ángeles. Su viaje musical comenzó en las profundas raíces gospel de su familia, influenciadas por artistas como Whitney Houston, Brandy o Sam Smith y con letras significativas inspiradas en artistas de las décadas de 1950 y 1960. Comenzó a cantar solos en la iglesia a la edad de siete años, mostrando su talento natural. La pasión de Will por la música floreció en la escuela secundaria cuando realizó su sueño de convertirse en cantante. Más tarde se hizo cargo del departamento de música de la iglesia de su padre. A los 21 años, se unió al cantante de gospel, nominado a los Premios Grammy, DeWayne Woods como cantante de acompañamiento, cargo que ocupó durante una década, colaborando además con otros reconocidos artistas de gospel. La vida de iglesia de Will influye profundamente en su música, extendiéndose más allá del gospel hacia un espectro de pop más amplio. Su transición a la música pop fue un acto de fe, creyendo firmemente en su destino de convertirse en cantante. Esta creencia se confirmó cuando un encuentro casual lo llevó a actuar con Jackson Browne en Santa Mónica.