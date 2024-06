Ricard Reguant publica ‘Sherlock Holmes y el destripador’, una obra escrita para el teatro

CÍRCULO ROJO.- Ricard Reguant lleva escribiendo teatro, cine y televisión desde sus 17 años. “En realidad, en el libro hay dos obras centradas en el personaje de Sherlock Holmes. ‘Sherlock Holmes y el destripador’ la escribí en tres meses a fin de estrenarla en el Teatro Apolo de Barcelona en septiembre de 2018. ‘Sherlock Holmes y el misterio Gaudí’ fue un encargo de un productor para una plataforma famosa. La escribí en 6 meses. Les gustó el guion cinematográfico, pero nunca nos pusimos de acuerdo en cómo hacerla. De momento permanece inédita como película. Por eso me decidí a publicar el guion”, explica el propio Ricard.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una forma de escritura distinta a la habitual de la novela. Están escritas, una para ser representada en teatro (en donde ya ha cosechado éxitos en Barcelona, Italia y Rumania) con la consiguiente forma dramática para la escena. Y la otra escrita en formato cinematográfico, para los curiosos o interesados en saber cómo está escrito un guion fílmico”.

SINOPSIS

SHERLOCK HOLMES Y EL DESTRIPADOR. El famoso detective se enfrenta a uno de los casos más fascinantes de la historia, descubrir la identidad de Jack “El Destripador”. En formato de obra teatral, ya estrenada en España, Italia y Rumania. SHERLOCK HOLMES AND THE RIPPER The famous detective faces one of the most fascinating cases in history, discovering the identity of Jack “The Ripper”. In theatrical play format, already released in Spain, Italy and Romania. SHERLOCK HOLMES Y EL MISTERIO GAUDÍ Año 1926. Alejado del mundanal ruido, un Sherlock Holmes retirado, escondido y algo envejecido, es convencido para viajar hasta Barcelona junto a su inseparable Watson para intentar descubrir si la muerte del célebre arquitecto Antonio Gaudí, fue un accidente…o un asesinato. En formato de guión cinematográfico, nunca llevado al cine. SHERLOCK HOLMES AND THE GAUDÍ MYSTERY Year 1926. Away from the madding crowd, a retired, hidden and somewhat aged Sherlock Holmes is convinced to travel to Barcelona with his inseparable Watson to try to discover if the death of the famous architect Antonio Gaudí was an accident…or a murder. In film script format, never made into a film.

AUTOR

Nacido en Barcelona en 1953. Actor desde niño, guionista, dramaturgo, director teatral y cinematográfico, realizador de tv. Hombre polifacético que ha trabajado en países como España, Italia, Brasil, Alemania, Inglaterra o Rumania. Especializado en Teatro musical ha estrenado como obras propias: la adaptación musical del film escrito por Nora Ephron: ”CUANDO HARRY ENCONTRÓ A SALLY” (firmada junto a Octavi Egea y Joan Vives), “HÉRCULES, EL MUSICAL” (original con Ferrán González, Xènia Reguant y Miguel Murillo), y “LOS TITANES, LA FURIA DE LOS DIOSES” (con Ferrán González, Xènia Reguant y Juan Carlos Parejo), estas últimas representadas dentro del marco del Festival internacional de Teatro Clásico de Mérida. Atraído por el teatro policíaco ha escrito y estrenado: una revisión del clásico de Quentin Tarantino en clave de mujeres: “RESERVOIR CATS”, y el original “COLECCIONISTAS” (ambas con Carolina Corvillo), “SHERLOCK HOLMES Y EL DESTRIPADOR” (junto a Catalina Munar) e “IMPERIUM” (en solitario) representada en Bucarest en 2024 por las actrices Maia Morgenstern y Cabiria Morgenstern, producida por “Teatrul Avangardia”.