Premier Padel es el máximo torneo de la FIP y estos son los premios que se entregan.

¿Cuál es el prize money de Premier Padel? Pues desde AnalistasPadel se comentan cuáles son los premios en cada tipo de torneo. Teniendo en cuenta las tres categorías de torneo que existen actualmente hemos podido desarrollar el listado de premios que se reparten en cada prueba.

Por orden de importancia, se encuentra el Major, que reparten 2.000 puntos a cada ganador. Esto es así debido a que solo se encuentran 4 pruebas al año. No obstante, le sigue el P1 que reparte un premio de 1.000 puntos a cada ganador, que es menos que el Major, pero hay que tener en cuenta que, de este tipo de prueba tenemos 11 durante el año.

Aun así, con el último tipo de prueba, el P2, se verá como se desarrollará, pero si la clasificación no está muy apretada se podría ver la falta de algunos jugadores porque solo reparte 500 puntos al vencedor teniendo 9 en todo el año.

Premios del Campeonato P2 Premier Padel

Finalmente, el Premier Padel Tour finaliza con el Campeonato P2. Son los menos prestigiosos y otorgan 500 puntos al ganador y 250 puntos a los finalistas.

Además de los puntos de posición, los ganadores del campeonato P2 recibirán premios en efectivo de 12.500 euros. Los finalistas recibirán 6.875 euros cada uno. De esta forma, el bono va disminuyendo paulatinamente según las rondas hasta que el participante pase con éxito.

Ganador: 12.500€ por jugador

Finalista: 6.875 € por jugador

Semifinalistas: 3750 € por jugador

Cuartos de final: 2344 euros por jugador

Octavos de final: 820€ por jugador

Top 32: 1406€ por jugador

Última ronda de clasificación: 469 € por jugador

Premios del Campeonato P1 Premier Padel

La segunda etapa es el torneo P1. Estas fechas están fijadas en el calendario y suelen tener lugar en lugares donde el pádel tiene un impacto en los aficionados. Sin embargo, lo que está en juego es menor: 1000 puntos para el ganador. El dinero asignado también es ligeramente menor, con una dotación total de 250.000 euros.

En general, los ganadores de torneos P1, como el Campeonato de Madrid, recibirán 25.000 euros cada uno. En su caso, la pareja finalista se queda con 12.500 euros.

Ganador: 25.000€ por jugador

Finalista: 12.500€ por jugador

Semifinalistas: 6.875 euros por jugador

Cuartos de final: 4063 euros por jugador

Octavos de final: 2344€ por jugador

Top 32: 1406€ por jugador

Última ronda de clasificación: 625 € por jugador

Premios del torneo Premier Padel Major

En total, hay cuatro eventos principales en el calendario y son los eventos más importantes del año, con 2000 puntos. También tienen el mayor poder económico y de manera individual. En total, el premio en metálico del cuadro principal masculino asciende a 525.000 €.

Para conocer el reparto exacto en la categoría más grande y cuál es el reparto, se puede visitar AnalistasPadel haciendo clic aquí para continuar leyendo el artículo.

Aparte de los puntos que se reparten, hay que añadir que el dinero que gana cada jugador adquiere un valor individual. En cuanto a los resultados, todos buscarán el Major, pero no hay que dejar de percatarse de que, tanto los P1 como los P2 pueden hacer que la economía de un jugador si aprovecha sus oportunidades crezca de gran manera.

Se espera que siga así para que cada vez, el pádel, sea un deporte más profesional y más personas puedan dedicarse exclusivamente a jugar teniendo en cuenta lo que ello conlleva.