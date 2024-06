Ley de Segunda Oportunidad, una 'llave' para acceder a una nueva realidad financiera con AJM Abogados

Son muchas las razones que pueden llevar a una persona a incumplir con sus compromisos de pago. En esos casos, la imposibilidad de pagar una deuda genera un efecto de "bola de nieve" que la acrecienta y llega a tener graves consecuencias para el deudor. Por fortuna, en España existe la Ley de Segunda Oportunidad, un instrumento legal especialmente diseñado para asistir a quienes no pueden saldar sus deudas por diversas razones.

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal para ayudar a personas que se encuentran en una situación financiera difícil y están imposibilitadas de solventar sus deudas.

Una oportunidad legal para saldar deudas La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal aprobado en 2015 para ayudar a personas que se encuentran en una situación financiera difícil y están imposibilitadas de solventar sus deudas. Al respecto, el abogado Arturo Ortiz (fundador de AJM Abogados) destaca la utilidad de esta normativa para asistir a quienes han quedado en paro, tuvieron un período de enfermedad o por una inversión fallida, entre otras razones, y empezaron a generar gastos superiores a sus ingresos para luego endeudarse aún más a través de préstamos imposibles de pagar.

No todos los compromisos de pago pueden ser cancelados mediante esta legislación, además de que para acceder a ella es necesario cumplir con ciertos requisitos.

Durante todo el proceso, es el juez quien analiza si existe un cumplimiento de los requerimientos para que, tras alcanzar un acuerdo con los acreedores, se condonen las deudas.

El servicio abarca desde asesoramiento específico de la normativa y formas de aplicación hasta el proceso de solicitud y defensa en Tribunales.

Requisitos para liberarse de deudas Este instrumento legal permite la condonación de deudas, previo cumplimiento de una serie de requisitos. La ley tiene en consideración ciertas limitaciones, como por ejemplo si la deuda es con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria (se ampara hasta 10.000 € por cada organismo). Para deudas hipotecarias, su aplicación depende de si se procede a la venta o no del inmueble en propiedad, en función de que sea la vivienda habitual o de su carga hipotecaria.

Además de lo señalado, para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad se requiere ser deudor de buena fe, no tener antecedentes penales y no ser poseedor de una sanción grave en materia de seguridad social. Por último, en el caso de las pymes es importante que la responsabilidad de los compromisos de pago de la sociedad no haya sido derivada sobre el solicitante.