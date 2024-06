Lattes sin gluten ni conservantes; la nueva propuesta de Chimo Chai

Los lattes han irrumpido en el mercado de cafés como una opción preferida por cada vez más consumidores. Esta preparación se puede describir como una versión intermedia entre un capuchino y el café con leche tradicional. Por lo general, lleva un tercio de expreso y dos de leche. Además, la espuma suave y sedosa que lo corona es una de las características distintivas de esta bebida.

Entra las múltiples versiones de este producto, destaca la oferta única de la marca Chimo Chai. Esta empresa emplea ingredientes 100 % naturales y sus lattes no tienen gluten, conservantes ni aditivos artificiales. Asimismo, esta firma presenta diversos sabores originales.

Los lattes de Chimo Chai La propuesta de esta compañía incluye distintas variantes que se consiguen a partir de combinaciones de ingredientes como leche en polvo (tanto animal como vegetal) y múltiples especias. Esto incluye canela, cardamomo, pimienta, nuez moscada, clavo y jengibre, entre otras. En particular, el sabor original de esta marca se prepara con estos elementos y panela, un derivado de la caña de azúcar que se emplea para endulzar.

Por otro lado, Chimo Chai ofrece una variante de latte picante que lleva chile y otras creaciones originales como, por ejemplo, el Sweet Matcha. Este último producto contiene té matcha en polvo de procedencia japonesa y panela ecológica.

A su vez, este ingrediente también se emplea en la línea de lattes veganos de esta marca. En estos casos, la base de la bebida se elabora con leche de coco y maltodextrina de arroz. Además de integrar especias para conseguir sabor, estos productos destacan por su color. Entre otras alternativas, el Blue de esta marca consigue una tonalidad azul, gracias al polvo de flor de mariposa de guisante. A su vez, el Pink está hecho con remolacha y por eso adquiere, en combinación con la leche, un color rosado.

Presentación y envíos Todos los productos que ofrece esta empresa vienen en presentaciones de 220 y 550 gramos. Además, cada paquete enviado incluye un filtro de regalo para que los clientes puedan preparar lattes como si fueran baristas profesionales.

En cuanto a los pedidos, se realizan en la plataforma web. A su vez, los envíos son gratuitos cuando la orden supera los 45 €. Por último, Lucy Waterer y Ricardo Jovani, co-creadores de esta compañía, definen los productos que ofrecen como “bebidas felices” que se preparan con ingredientes naturales. En definitiva, se trata de infusiones cremosas y deliciosas que resultan ideales tanto para compartir como para degustar a solas.

