X EDICIÓN CHEFS & GOLF; Dio el golpe el 13 de Junio de 2024

Considerado uno de los eventos de la gastronomía más esperados, la X Edición Chefs & Golf tuvo lugar pasado jueves, 13 de junio, en las instalaciones del Grupo Negralejo. Organizado por el Club Español de Alta Gastronomía junto a IDEGAT, contó con un amplio programa de actividades y conferencias en una jornada llena de grandes momentos.

Los amantes de la mejor gastronomía (y el golf) dieron el golpe: se celebró la X edición de Chefs & Golf en Madrid. El Grupo Negralejo, a escasos 15 minutos del centro de Madrid, fue el marco perfecto con una extensión de más de 32.000 m², incluyendo Golf Negralejo y las fincas de Jardines del Negralejo y Palacio del Negralejo. Un evento que tuvo lugar el pasado jueves, 13 de junio de 2024, con la profesionalización en la gestión de los modelos gastronómicos como hilo conductor y que pudo disfrutarse tanto en el Golf Negralejo como en la finca de Jardines del Negralejo.

Con una asistencia de casi 300 personas, Chefs & Golf se consolidó una vez más como un referente del ocio gastronómico. Un completo programa de actividades que contó con dos chefs protagonistas: Alberto Chicote y Julián Mármol, que dieron nombre a los equipos del Torneo de Golf –Alberto Chicote también participó en una de las mesas redondas para sorpresa de los asistentes–, y se retaron en el torneo de Putt. Todo, acompañado por una completa agenda de ponencias y un Village Gastronómico en el que se pudieron disfrutar de deliciosos productos gourmet.

Punto de encuentro de empresarios y restauradores

Chefs & Golf nació hace 14 años gracias a la iniciativa de grandes cocineros vascos con estrellas Michelin, quienes se reunieron para decidir cómo devolver a la sociedad parte de lo que esta les ha dado. Así surgió este evento solidario, creado por Martín Berasategui, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana y Javier Tros. Martín Berasategui le pidió a Javier Tros que acudiera a su restaurante en Lasarte para poder hablar con todos los cocineros. Después de la reunión, todos los cocineros con tres Estrellas Michelin de España se comprometieron a participar en el primer torneo Chefs & Golf. Desde entonces, se han celebrado sucesivamente los torneos, llegando este año a su décima edición.

En agradecimiento a todo lo que los grandes hosteleros han hecho por la gastronomía, en su X edición Chefs & Golf ha puesto el foco en de destacados restaurantes y cadenas de restauración, empresarios, patrocinadores, autoridades y periodistas​.

Organizado por el Club Español de Alta Gastronomía junto a IDEGAT, el encuentro contó con la participación especial de Alfredo Urdaci (periodista y escritor), quien se encargó de dirigir una charla informal en la que participaron Augusto de Castañeda (Vicepresidente Segundo de la Cámara de Comercio e Industria y servicios de Madrid. Vicepresidente de UniPyme), Manuel Vegas (Asociación Española de Directores de Hotel) y José Antonio Aparicio Gregorio (presidente de Hostelería Madrid). A la que se sumó Alberto Chicote para sorpresa de los asistentes.

Su mesa redonda, que giró en torno a la Profesionalización de Gestión de Modelos Gastronómicos, estuvo moderada por José Luis Nieto (presidente IDEGAT) y contó con la participación de Silvia Aguilar, de Top F&B, Enrique Tomás, empresario de gastronomía y Mario Alonso Ayala, presidente de Auren Internacional.

Previo al coffee break, David Zuaznabar dio a conocer conCAFÉ, que pudieron degustarse posteriormente junto a los zumos de Juver, también participó el Grupo Negralejo explicando sus instalaciones, en las que se celebró el vento. Para continuar el encuentro con la presentación del Máster de Dirección de Restaurantes de Éxito, organizado por la Universidad Complutense de Madrid (IDEGAT), así como una charla sobre “Modelos de gestión en restauración, franquicia”, ofrecida por Pablo Gutiérrez, director general de operaciones de mundoFranquicia. Para finalizar, Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina, nos habló sobre su función social.

Cómete el green en su Village Gastronómico

Al finalizar el Torneo de Golf y la conferencias, en los Jardines del Negralejo tuvo lugar el Village Gastronómico de Chefs & Golf. Una amplia oferta culinaria que contará con la participación de más de treinta firmas gourmet donde destacó la presencia de Cirio, un tomate natural, 100% italiano, cultivado exclusivamente por sus propios agricultores recolectado y envasado en 24 horas, lo que permite mantener toda la frescura y naturalidad del producto. Cirio no lleva ni aceites ni azúcares añadidos, manteniendo todo su sabor dulce y dulce y genuino que permite conseguir el verdadero sabor de la cocina italiana. Una marca histórica italiana, referente de calidad que cuenta con una gama especializada en hostelería que se adapta a las necesidades de la cocina más exigente.

Destacar también Alimentos de Madrid, una iniciativa de la Comunidad de Madrid con la que distinguir e identificar a los productos agroalimentarios que producen en la región. Por su situación geográfica, disfruta de la mayoría de los ecosistemas, lo que le permite ofrecer una gran diversidad de alimentos de calidad, muchos de ellos amparados bajo un distintivo de calidad garantizada. Entre las marcas que podremos encontrar, encontramos:

Conservas Marlon que comercializan sus propias recetas elaboradas con lentejas, garbanzos y alubias, así como elaboraciones más dulces con fruta.

Croquetas Ricas Gourmet, la mejor calidad de croquetas artesanales con ingredientes naturales.

Licores Trampero. Una pequeña empresa que elabora de forma artesanal productos de Madrid: espirituosos, whisky de Madrid, ginebras, ron, licores y vermuts en Alcalá de Henares (Madrid).

Ahumados Nordfish, dedicados a la producción y comercialización de pescados ahumados y salazones, de alta calidad.

Frutos Secos Medina, una empresa familiar con más de medio siglo de tradición especializados en los “mixes” de frutos secos.

Vinos Jeromin, con diferentes vinos elaborados en exclusiva con uvas de la Comunidad de Madrid.

Oído Cocina. Croquetas Gourmet de elaboración artesana.

Otra de las marcas que participaron activamente fue conCAFE, una empresa con el propósito o misión de impulsar una nueva cultura del café. Una experiencia completa y enriquecedora para la que han desarrollado dos líneas estratégicas que invitan a descubrir y vivir esta nueva cultura del café. Por un lado, quieren impulsar las 4 “S” del café por su Sabor único (elaborado con los mejores granos de café), Salud (muy positivo en nuestro bienestar), Sostenibilidad (desde el cultivo hasta la taza) y Saber (ofrecen experiencias inmersivas en su centro para promover la cultura del café). Y, por otro, como cómplice para mover el mundo, crear impacto e inspirar con todas las ideas, conversaciones e instantes que surgen conCAFÉ.

Ron Matusalem, pionero en el arte del buen gusto atemporal, fue el encargado de ofrecer “el postre” y lideró el Village Gastronómico junto a Nagore Arregui, reconocida recientemente como Mejor Sumiller en los Premios Gastronómicos Metrópoli. Nacido en 1872 en Cuba, sus fundadores, introdujeron el Sistema de Solera en el añejamiento de ron, originalmente utilizado para producir vinos de Jerez y brandy. Lograron un líquido suave, elegante y de la más alta calidad, siguiendo la receta original y secreta de la familia. Este fue el comienzo de un sueño que cumple 150 años. Actualmente, tras un siglo y medio de historia, la quinta generación de la familia Álvarez, liderada por Claudio Álvarez Renaud y su padre, continúa produciendo un ron icónico con presencia en más de 70 países, numerosos reconocimientos y un gran público en todo el mundo.

Además, Chefs & Golf contó con la participación especial de mundoFranquicia, una consultora de franquicias que inicia su actividad en el año 2000. Su estructura está integrada por un amplio equipo profesional con amplia experiencia en el ámbito de la franquicia y, especialmente, en el de la consultoría especializada debido a su intervención en el desarrollo de numerosos proyectos estratégicos de expansión empresarial. Desde su creación, mundoFranquicia ha asesorado a más de 4.500 empresarios, entre franquiciadores y franquiciados, interviniendo en el desarrollo de sus proyectos y en la apertura de sus negocios. Además, la consultora gestiona la aceleradora de franquicias Alfa F, a través de cuyos vehículos de inversión desarrolla proyectos de franquicia en los que participa en su accionariado.

Y se pudo conocer de primera mano la propuesta de energía renovable de AEQ, una alternativa justa, clara y transparente que nace apoyándose en la experiencia y solidez de su compañía matriz Wind to Market, representantes del mercado que prestan servicio en la gestión de la venta de electricidad para generadores de energías renovables independientes desde hace más de 15 años y del Grupo CIMD, principal grupo independiente en intermediación, consultoría, titulización y gestión en mercados financieros y de energía. AEQ gestiona más de 9 TWh de energía, que equivalen al consumo doméstico de las ciudades de Madrid y Barcelona, aproximadamente. Comprometidos con sus clientes y colaboradores, la compañía ofrece un servicio personalizado y cercano basado en la búsqueda de la innovación y la excelencia en la gestión de energía.

También participó SIM 10, una empresa española de ingeniería especializada en la consultoría e implementación de energías renovables y eficiencia energética. Cuentan con una gran experiencia en el sector energético, lo que les permite asesorar y diseñar soluciones innovadoras propias para cada cliente y todas ellas con un único objetivo: implementar proyectos sostenibles y rentables. Trabajan con una visión integral y un equipo de excelentes profesionales que les permite desarrollar cada una de las etapas de los proyectos, desde la fase de estudios iniciales hasta el mantenimiento posterior a la instalación.

El mejor ambiente de networking

El Village Gastronómico estuvo amenizado por música de los 80 y de los 90 y fue mejor escenario en el que interactuar con grandes empresarios del sector. Acudieron grandes grupos de restauración, hoteles y chefs como Casa Suecia, Quintoelemento, Codere, Veinte Veinte Restauración, LeClab, La Querencia, Wow Concept, Kercus, La Vicca, La Fragua, Grupo Lalala, Do&Co, Allmedocatering, Artesanos del Molino, La Máquina, Venta de la Tortilla, La Santa, Ci-Food Madrid, Roost Chicken, La Guisandera de Piñera, Velia, Makitake o Miss Sushi

También asistieron reconocidos creadores de contenido y periodistas como Time Out, RTVE, El Mundo, Cocina con Chía, Barbireando, Madrid Low Cost, Deporte & Business, Eat Gourmet, La información, esdiario.es, Muy Sibarita, Yo amo viajar TV, Mundo Hostelero, Sumilleres, Hostelería y Restauración, Food Retail y MtM Travel.

Una jornada que contó, además, con la participación de más de diferentes empresas del sector que ofrecieron sus productos a todos los asistentes.

Melinda Gourmet. Especialistas en la elaboración de bacalao, ensaladilla rusa y dulces.

Bonduelle. Recetas vegetales listas para consumir frío o caliente en solo 1 minuto en el microondas.

De origen artesano. Gazpacho y salmorejo 100% natural, sin conservantes ni colorantes.

Don Eusebio. Selección de jamón y chacinas ibéricas con origen en La Alberca.

Pan Rústico. Elaboradores a partir de fermentos natrales, con aroma mediterráneo.

Venero Claro. Carnes de alta calidad procedentes de su finca en Ávila.

Juvé y Camps. Un cava que cuenta una historia centenaria, fuertemente arraigada a la tierra, el Penedès.

Tigoût. Mini bocados de pastelería elaborados en el momento.

Fonseca Mediero. Elaboran el que se considera el tercer mejor queso semicurado del mundo.

Dominio del Bien Amado. Viticultura ecológica de variedades autóctonas (Malvasía Castellana, Verdejo de Toro y Tinta de Toro).

Familia Martínez Bujanda. Vinos de La Rioja elaborados al más puro estilo tradicional.

Maktub. El proyecto más personal de Paco Arango, un vino 100% néfico, ya que sus ventas irán íntegras a apoyar los proyectos de la Fundación Aladina.

Carnes Don Angus. Compañía de origen 100% nacional proveedora de carne de Angus certificada de crianza propia.

La campera andaluza. Aceitunas, patatas, frutos secos

Arroces Escudellar. Escudellar es la marca por excelencia en arroces gourmet para recoger y a domicilio.

Calcotada Fest. Un pequeño corner de la fiesta del calcot.

Nacarii. El caviar del Valle de Arán. De esturiones que crecen de forma natural y sostenible en las cristalinas aguas del río Garona.

Grupo Delgado. Productores de conservas de pescado y marisco gourmet ubicados en Pontevedra.

Santelesforo. Helados artesanos, con una amplia gama de sabores.

Millingtongs. Pastelería familiar en Madrid, donde mezclamos la tradición inglesa con la pasión por la repostería. Fundada por Christine Millington, formada en Le Cordon Bleu.

Fresco del campo. Frutas y verduras ecológicas de la más alta calidad.

Entre chefs anda el juego

Para finalizar el encuentro, tuvo lugar la entrega de premios de las diferentes actividades organizadas durante la jornada. La Fundación Aladina, que participó dando a conocer el vino de Paco Arango (Maktub), sorteó entre los asistentes que colaboraron y compraron sus papeletas once cenas para dos personas en destacados restaurantes como son El Jamón y el Churrasco, La Querencia, Escuela de Hostelería Fuenllana, La Estación de Los Porches, Descaro, Gaztelupe, El Mentidero de la Villa, Lamucca, La Santa y Don Giovanni.

El Torneo Chefs & Golf lo ganó el equipo de Alberto Chicote, sumando un total de 277 punto Stableford entre todos los componentes del equipo. La ganadora absoluta del torneo, que formaba parte del equipo de Alberto Chicote, fue María Teresa Monzón, con un total de 39 puntos Stableford. El segundo clasificado, también del equipo de Alberto Chicote, fue José Ricón Bautista, con un total de 34 puntos Stableford.

Por último, el campeón del Torneo de Putt, entre Chicote y Mármol, fue Julián Mármol con un total de 21 golpes medal play.

Un marco incomparable: Jardines del Negralejo

Chefs & Golf se llevará a cabo en Golf Negralejo y en los Jardines del Negralejo, a solo 15 minutos del centro de Madrid. Jardines del Negralejo es una finca rústica con mucho encanto y una historia que se remonta a generaciones pasadas, ofreciendo un escenario perfecto para eventos especiales en un entorno espectacular.

Situada en un pintoresco enclave rural, esta finca conserva una atmósfera histórica y romántica que transporta a sus visitantes a mediados del siglo XIX. Con 15.000 m² de salas y exuberantes jardines, es un espacio ideal para ceremonias, celebraciones y cócteles.

El campo de Golf Negralejo, por su parte, cuenta con nueve hoyos pitch and putt y nueve hoyos executive. Con siete pares 3 y dos pares 4, este recorrido ofrece una experiencia desafiante y cautivadora, perfecta para conectar con compañeros en medio de la naturaleza.

X Edición Chefs & Golf

Jueves 13 de junio de 2024

En colaboración con el Grupo Negralejo