María Alejandra Lazcoz, autora y productora integral de artistas

María Alejandra Lazcoz es autora y productora integral de artistas. Oriunda de Brandsen, provincia de Buenos Aires, se interiorizó en diversas áreas audiovisuales como la fotografía, el teatro y la música; formándose también como periodista y productora de radio. En su currículum vitae se define como creativa, carismática, proactiva, expeditiva, capacidad de liderazgo e integración de ideas.



A lo largo de su recorrido profesional, se ha visto vinculada al negocio musica durante los últimos 20 años. Siendo la directora de su propia productora, LAZCOZ PRODUCCIONES desde hace dos décadas.

LAZCOZ PRODUCCIONES ha trabajado con múltiples artistas de renombre como, Gloria de La Vega, Laura Ros, Luis Salinas, Antonio Tarragó Ros, Alex Campos, Kiosko, Guitarreros, Manu Sija, Los Jatun, Piko Frank, Emililo Morales, Pajarito, Riendas Libres, y Cuti Carabajal entre otros.

Entre los años 2011 y 2014 coordinó el proyecto musical SINTIENDO FOLKLORE. Una recopilación de artistas Folklóricos independientes, presentando dicho material en el Festival Cosquín. Como resultado de este proyecto, en el 2014, recibe el premio Cóndor de Fuego en reconocimiento a la integración nacional de músicos de todo el país para su difusión.

En honor a los vínculos que ha sabido cultivar a lo largo de los años con los diversos artistas del noreste Argentino, y con el fin de reforzar los lazos; LAZCOZ PRODUCCIONES organizó una gira por varias provincias claves en las cuales Alejandra ha brindado charlas gratuitas para músicos donde compartía consejos, experiencias, mitos y verdades sobre la producción fonográfica.

Desde la grabación del disco, pasando por el diseño, la impresión, hasta los envíos, el Publishing, la gestión de prensa y las tiendas digitales. Todo el camino que hace un disco desde que se gesta hasta que llega a las manos y oídos de sus fanáticos.



PROYECTO CANTORAS.AR

Bajo la idea y realización de Alejandra Lazcoz, Cantoras.ar nace y ve la luz en plena pandemia del 2020, en cuarentena estricta en la permanente necesidad de abordar las desigualdades estructurales para conseguir justicia de género e igualdad de oportunidades.

Tuvo 46 participantes de toda la Argentina y se contó con el madrinazgo de la cantante Patricia Sosa y Anne Demar que hizo su aporte con su exquisito y comprometido arte gráfico.

En Lazcoz Producciones, nos especializamos en desarrollo de sitios web para músicos y empresas. Ya que creamos sitios web personalizados que se adaptan a las necesidades del cliente. Realizamos integración de Redes Sociales, ya que conectamos los perfiles de redes sociales con los sitios web para una mayor visibilidad y alcance.

Colaboramos con los músicos que no saben venderse, que no saben cómo posicionarse en las redes sociales, que pueden ser estafados con malos contratos, que no saben priorizar la distribución de sus temas, que suben mal la música a las plataformas digitales.

Los orientamos para que registren la marca de su banda y en relación al manejo de sus redes sociales contamos con asesorías personalizadas, donde los ayudamos a construir una clara estrategia dentro de las redes sociales para alcanzar sus objetivos, por ejemplo, atraer personas para que conecten con ellos y escuchen su música siempre, todo a través de un claro paso a paso que los guie y los ayude a realmente tener una estrategia para lograr eso que tanto desean.

El sello digital de Lazcoz Producciones, brinda a los músicos la posibilidad de estar en todas las plataformas digitales (Spotify, YouTube Music, Apple Music y muchas más) y los servicios de diseño de portadas, video lyrics y la investigación de autores y compositores.

Y a partir del mes de enero de 2024, se expande artísticamente de manera internacional gracias a la participación de músicos y cantantes de la República Oriental del Uruguay. En el cual contamos con la participación de la cantante Fanny Nuñez quien va a grabar en su próximo material discográfico la canción llamada “La vida es hoy” cuya autoría es de Alejandra Lazcoz, canción que será promocionada en Uruguay y Argentina, con miras de proyectarlo hacia el resto del mundo. https://www.youtube.com/watch?v=L_LPvgBF4Hg&t=1074s



¿Cómo surgió su interés por la música? Siempre me gustó cantar y en quinto año de la secundaria gané un concurso interpretando la canción “Es la vida que me alcanza”, con el premio que daban me pagué unas cuotas del viaje de egresados a Bariloche.

¿Cuándo vio o cómo fue ese momento en el que decidió dedicarse profesionalmente a ello? Fue cuando me di cuenta que no podía dedicarme a ser cantante, porque en mis primeros años de maestra frente al grado me arruiné las cuerdas vocales y tuve que operarme dos veces. Entonces entendí que podía ayudar a otros ya que siempre me apasionó todo lo referido a la música.

¿Cómo surge la idea de escribir canciones? Siempre escribí poesía y al estar conectada con tantos músicos no fue difícil que ellos le pongan música. Me gusta escribir sobre temas de amor y sobre temas motivadores que sirvan para levantar el ánimo con mensajes positivos.

Cuéntenos un poco sobre sus próximos proyectos. Estoy retomando mi programa de TV “LA VIDA ES HOY” que se llama igual que mi canción. El mismo va a salir por Streaming en ROU TV canal Al Sur para Latinoamérica y el mundo; en simultáneo con Mundo Visión TV 23.

¿Cómo ve el panorama actual? Lo veo muy bien para los artistas que están en adaptación constante a los cambios y que se suman a los recursos que nos plantea la inteligencia artificial, ya que es un momento donde sí o sí hay que amigarse con las nuevas tecnologías que están disponibles y tan al alcance de todos.

Cuéntenos alguna pequeña anécdota en esta larga trayectoria. En el año 2016 le hicimos el CD físico a Joana Gieco para su grupo Chulpa y vino acompañada por su padre León Gieco, estuvimos hablando un montón y él nunca había visto personalmente cómo se estuchaba y termosellaba un CD, entonces prendimos la máquina embolsadora y él lo hizo, fue algo muy mágico.

Preguntas PING PONG (Responda con una palabra)

Una ciudad: Buenos aires

Una canción: El témpano Un disco: CANTORAS.AR

Un/una cantante: Patricia Sosa Un músico: Peteco Carabajal

Una bebida: Agua

Una comida: Asado Un bar/pub: Las Violetas

Un lugar: El Mediterráneo

Un restaurante: La rosa Náutica Una película: Kill Bill Un coche: Audi Cuéntenos algo que le encante: Budín de pan con dulce de leche. Algo que odie: los mosquitos.