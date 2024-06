Descuentos en FarmaSky en Solares Avene de 8€ en la 2ª unidad

En un mundo donde la exposición al sol es cada vez más intensa, proteger la piel se ha convertido en una necesidad fundamental. Los rayos solares ultravioleta (UV), si bien aportan vitamina D, también pueden ocasionar daños severos como quemaduras, envejecimiento prematuro y el desarrollo de enfermedades graves como cáncer de piel.

En este punto, el cuidado solar es esencial, ya que otorga la tranquilidad de disfrutar del aire libre sin comprometer la salud de la piel. Por lo tanto, la adquisición de protectores solares de calidad no debe ser un lujo, sino un hábito accesible para todos.

Por fortuna, existen alternativas para acceder a estos artículos de fotoprotección y ahorrar algo de dinero, como en el caso de los descuentos en FarmaSky en protectores solares Avene. La multitienda online tiene actualmente una promoción de -8 € de descuento en 2ª unidad en Avene Solar.

Principales características de los protectores solares Avene Desde hace más de 30 años, Eau Thermale Avene se ha convertido en una de las marcas reconocidas en el ámbito de la fotoprotección por elaborar productos con los más altos estándares de calidad descubiertos por la ciencia. Sus fórmulas son creadas y producidas con ingredientes de alta tolerancia para pieles sensibles y testados por dermatólogos expertos.

Un aspecto relevante de la nueva línea de protectores faciales de la marca es que tienen una rápida absorción, no contienen perfume y poseen propiedades calmantes que suavizan e hidratan la piel. Por otra parte, incorporan TriAsorB: el primer filtro de amplio espectro que protege frente a los rayos UVB, UVA cortos, UVA largos y la luz azul.

A su vez, el sistema de filtros patentados por el laboratorio contiene una protección Sunsitive que combina un sistema de filtrado con una protección UVA-UBV fotoestable, resistente al sudor y al agua y un complejo antioxidante único que aporta una protección celular completa.

Protectores solares Avene en FarmaSky Dentro de su amplio catálogo de referencias, FarmaSky cuenta con una sección dedicada a la comercialización de productos de protección solar Avene para todo tipo de necesidades. Entre ellos, destaca el Avene Sol Ultra Mat Aqua Fluido Spf 30 50 Ml, un protector solar apto para pieles sensibles mixtas o grasas.

También disponen de Avene Línea Blanca Fluido Mineral Color 50+ 40 Ml con protección solar muy alta, 100% mineral para pieles intolerantes a los filtros químicos y perfumes. Su textura es fluida y ligera y aporta un tono dorado que unifica e ilumina la tez.

Cabe acotar que la multitienda online ofrece actualmente una promoción de 8 € de descuento en 2ª unidad en Avene Solar. Estos descuentos en Farmasky en protectores solares Avene están disponibles del 01 al 30 de junio y se aplican en el carrito de compra en la referencia de menor importe (no se incluyen packs promocionales). De esta manera, la farmacia en línea otorga enormes facilidades para quienes desean adquirir sus artículos fotoprotectores.