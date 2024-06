Más de 3300 corredores y corredoras participan en la XV edición de la Carrera de las Capacidades de la Fundación Adecco por la plena inclusión de las personas con discapacidad

La carrera se ha celebrado simultáneamente en Madrid, Barcelona y por primera vez en Sevilla. El evento de Madrid ha contado con la presencia de Martín Fiz, campeón de España y del mundo de Maratón, y Desirée Vila, atleta paralímpica y embajadora de la Fundación Adecco La Carrera de las Capacidades ha cumplido este año 15 ediciones y se celebró ayer, 16 de junio, de forma simultánea en Madrid, Barcelona y Sevilla. Se trata de una cita deportiva y social desarrollada por la Fundación Adecco, con el apoyo de CISCO y la colaboración de 94 empresas, que ya se ha consolidado como uno de los grandes eventos de apoyo a la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

La diversidad ha vuelto a ser una máxima en este evento, en el que se han dado cita 2783 corredores y corredoras pertenecientes a diferentes empresas de España, personas con discapacidad, asociaciones y, en general, personas comprometidas que quieren sumar km por este objetivo. Además, un total de 604 personas han participado en la carrera virtual, sumando kilómetros a través de App en el smartphone o reloj GPS. Por lo tanto, en total han participado 3387 personas.

La carrera se ha celebrado simultáneamente en Madrid (plaza de los Juegos Reunidos de Alcobendas), Barcelona (Complejo Deportivo Can Dragó) y Sevilla (Complejo Deportivo Miguel Ángel Blanco, en Tomares). El evento de Madrid ha contado con la presencia de Martín Fiz, campeón de España y del mundo de Maratón, y Desirée Vila, atleta paralímpica y embajadora de la Fundación Adecco. En Sevilla ha acudido Paco de la Paz, campeón de España de Triatlón en distancia Ironman y Maria Petit, comunicadora que perdió la vista en un accidente y que igualmente es embajadora de la Fundación Adecco. Y en Barcelona ha estado presente Álex Roca, primera persona con parálisis cerebral en completar una maratón.

En Madrid, las personas participantes han corrido 1 o 5 Km, mientras que en Barcelona y Sevilla no ha habido una distancia establecida: las pistas han estado abiertas para realizar tantos kilómetros como cada corredor/a ha considerado.

"Este año hemos superado el récord de personas que se han congregado en torno a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Una ocasión que ya trasciende la práctica deportiva y que se ha convertido en una marcha reivindicativa e inclusiva, que une al tejido empresarial, al movimiento asociativo y a muchas personas con y sin discapacidad comprometidas por una sociedad más justa y equitativa", ha declarado Héctor Clemente, coordinador de la iniciativa en la Fundación Adecco.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inclusión en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un trabajo.

Personas con discapacidad

Mayores de 45 años parados de larga duración

Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

Otros grupos en riesgo de exclusión social