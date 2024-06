RobynGoods lanza una campaña solidaria con las balizas V16 más baratas de España con ayuda a víctimas de tráfico

La innovadora plataforma digital RobynGoods lo hace de nuevo: da la vuelta a las reglas del mercado para ayudar a la sociedad. Esta vez lanza una campaña sin precedentes para llegar a todos los rincones con un precio justo y fines solidarios: ‘Luces que protegen, acciones que ayudan. Prepárate para el futuro de la seguridad vial’. Una acción social, que coincide con el lanzamiento de su app, con la que el disruptivo ecommerce apuesta por la solidaridad dual a la hora de adquirir las balizas V16 dotadas de conexión -los dispositivos de preseñalización de emergencia geolocalizados a la Dirección General de Tráfico (DGT) 3.0, medida implementada por la DGT para reducir los accidentes de tráfico sustituyendo a los clásicos triángulos de los vehículos. Así, los usuarios no tendrán que esperar para garantizar su seguridad en la carretera y podrán adquirirlas desde ya en la plataforma de RobynGoods al precio más competitivo del mercado online en el territorio nacional, al tiempo que ayuda a las víctimas de accidentes de tráfico.

Con esta iniciativa, RobynGoods, que propone un modelo de comercio que rompe con el sistema tradicional cediendo parte de sus beneficios al usuario y al tercer sector, va un paso más allá como hizo con su campaña precedente de las mascarillas higiénicas en plena crisis de pandemia por la Covid 19. Por entonces, las lanzó al mercado a un precio sin sobrecostes ante la especulación empresarial que generó un artículo de primera necesidad para la sociedad. Ahora las balizas sustituyen a las mascarillas, pero su propósito es el mismo. Un comercio justo. En esta ocasión, se trata de las balizas V16 conectadas a la DGT 3.0 con certificación oficial, producto que ofrece y reúne todos los requisitos técnicos exigidos por la DGT. RobynGoods lanza el artículo homologado con la certificación gubernamental exigida, un dispositivo que será oficial a partir del 01 de enero de 2026 conforme a la legislación. En este sentido, el usuario debe saber que actualmente en el mercado hay balizas V16 sin conexión a precios muy económicos, pero estas no serán válidas en un futuro.

No obstante, aunque la medida adoptada por la DGT no entrará en vigor el 01 de enero de 2026, será obligatoria a partir de esa fecha para todos conductores en el territorio nacional. El CEO de la compañía, Eloy Martín, ha explicado que esta se trata de una campaña muy especial, si bien por parte da la administración el propósito es avanzar en el ámbito de la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, desde RobynGoods la ayuda a la protección asequible es prioritaria. De ahí que el producto esté al alcance de todos los conductores, ya que se trata de una medida no subvencionada. “Nuestra filosofía corporativa responde a las necesidades sociales, ofreciendo a todos los usuarios la posibilidad de adquirir este artículo a un precio justo porque la solidaridad empieza por favorecer a nuestra gente donde gran parte de las familias a duras penas llega a final de mes. Nuestro foco está en la protección de los compradores ante la especulación empresarial como ocurrió con las mascarillas, cuyo uso también fue en su momento obligatorio para preservar nuestra salud. Desde RobynGoods reivindicamos que la actividad comercial atienda a otras reglas que protejan de los sobrecostes derivados de la intermediación comercial que perjudican el bolsillo del consumidor final”, ha sentenciado.

Con esta medida RobynGoods espera difundir una propuesta de valor para llegar a todos los rincones del territorio nacional, porque además de las balizas, que es el producto estrella de esta campaña, los miles de artículos que ofrecen a través de su app atienden a esta filosofía: cuidar la economía de los usuarios, premiándolos con sus beneficios a través de un sistema de bonificaciones. Un modelo único que dinamiza la economía y donde las ganancias empresariales se reinyectan de nuevo en la sociedad. Durante estos tres años gracias su modelo de negocio con perfil social, RobynGoods se ha alzado con dos de los premios más prestigiosos del panorama nacional: Titanes de las Finanzas 2022 de Ecofin, y referente empresarial en la categoría de innovación social y sostenible del ranking Top100 Líderes Innovadores en su edición 2023. “Una muestra de que algo se está haciendo bien”, destaca su CEO. La labor desde su Departamento social a través del que se han llevado a cabo más de un centenar de acciones de diversa naturaleza ha ayudado a los menos favorecidos impulsando la responsabilidad social corporativa a través de esfuerzo y compromiso de una empresa creada ad hoc para alcanzar una sociedad más igualitaria.

