TD Systems, calidad y precios imbatibles en televisores

En el competitivo mundo de la electrónica de consumo, TD Systems destaca como una marca líder gracias a su compromiso con la tecnología avanzada y asequible. Esta empresa española se especializa en televisores de alta calidad, ofreciendo una amplia gama de productos que se adaptan a las necesidades de todos los usuarios.

Innovación y calidad para todos TD Systems se ha consolidado como una referencia en tecnología y entretenimiento. Su enfoque en la innovación constante asegura que sus televisores no solo cumplan con las demandas actuales, sino que también se anticipen a las futuras tendencias del mercado. Con resoluciones que van desde HD hasta Ultra HD 4K, los televisores de TD Systems garantizan una experiencia visual excepcional. En su web se pueden encontrar todos sus modelos.

Modelos destacados El equipo profesional de TD Systems destaca los siguientes modelos de televisores.

Smart TV 50 pulgadas QLED 4K (K50DLC19GLQ) Cuenta con resolución Ultra HD 4K, Google Chromecast integrado, Google Assistant, HDR10 y Dolby Digital Plus. Su precio es de 269 €.

Smart TV 43 pulgadas QLED 4K (K43DLC19GLQ) También dispone de Ultra HD 4K, Google Chromecast integrado, Google Assistant, HDR10 y Dolby Digital Plus. En este caso, el precio es de 229 €.

Smart TV 40 pulgadas Full HD (PRIME40C15GLE) Este modelo es Full HD y viene con Google Chromecast integrado, Google Assistant y Dolby Digital Plus. TD Systems lo ofrece por 199 €.

Smart TV 32 pulgadas HD (K32DLC19GLE) Se trata de una pantalla con resolución HD, Google Chromecast integrado, Google Assistant y Dolby Digital Plus. Cuesta 149 €.

Televisor 24 pulgadas HD (K24DLC19H) Cuenta con resolución HD, grabador y reproductor multimedia USB y Dolby Digital Plus. Su precio es de 99 €.

Relación calidad-precio TD Systems ofrece televisores con una excelente relación calidad-precio, optimizando su cadena de suministro y métodos de producción. Esto les permite ofrecer productos de alta calidad a precios accesibles. La variedad en tamaños y resoluciones asegura que cada cliente encuentre el televisor ideal para sus necesidades.