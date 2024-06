Vuelve Cyber Insurance Day, el evento que fusiona ciberseguridad con el sector seguros

El evento presencial de referencia sobre el ciberseguro, se celebra en el Wizink Center (Sala Truss) el próximo 26 de junio El próximo 26 de junio, Madrid acogerá Cyber Insurance Day (#CID24),la V Edición de uno de los eventos de referencia en España sobre el mundo del ciberseguro. La jornada busca, una vez más, fusionar al mundo de la ciberseguridad y los seguros, reuniendo a aseguradoras, mediadores, brokers, soluciones de ciberseguridad y casos prácticos, además de entidades y asociaciones.

El aumento en la preocupación por los ciberriesgos ha impulsado la demanda de seguros que protegen a las empresas y organizaciones frente a estas amenazas digitales. Desde su inicio en 2020, CyberInsurance Day ha contado con la participación de más de 100 ponentes y 30 patrocinadores. Este evento presencial ofrece una oportunidad inigualable para aquellos interesados en profundizar en este mercado en constante cambio, incluyendo a la industria de seguros y a los profesionales de la ciberseguridad.

Quienes deseen asistir al evento, que se celebrará en el Wizink Center (Sala Truss), contarán con una agenda que se extenderá desde las 9:30 hs hasta las 14 hs. Este año, el evento promete ser atractivo, con ponencias destacadas a cargo de expertos en ciberseguridad y en el sector de seguros, así como mesas redondas en las que los expertos destacarán la vital importancia de la ciberseguridad ante el incremento de los ciberataques.

Keynote: cálculo de pérdidas potenciales y retornos de inversión en ciberseguridad

La jornada arrancará con una demostración práctica por parte de Manuel Carpio, director de ciberseguridad en Armatum, compañía que ayuda a las organizaciones a obtener una valoración económica cuantitativa del Riesgo Cibernético. El ejecutivo, con más de tres décadas de experiencia en el sector de la ciberseguridad, mediante un caso de uso, cuantificará en directo las pérdidas por ciberincidentes y el retorno de las inversiones en ciberseguridad.

Le seguirán intervenciones de dos de las compañías de seguros más importantes de España como son AXA XL y Telefónica Seguros, y empresas referentes del sector financiero como el BBVA, que, de la mano de Ana Gómez Blanco, responsable global del proyecto shadow IT del prestigioso banco, hablará de un tema que interesa mucho a las empresas, en especial a las grandes, como son los peligros del uso de tecnologías no autorizadas y cómo pueden afectar en este caso al mundo de los seguros.

Mesa redonda: Retos y claves en la contratación de un ciberseguro

En la primera mesa redonda del evento, titulada "Retos y claves en la contratación de un ciberseguro", profesionales del sector seguro y la ciberseguridad, compartirán con los asistentes los aspectos necesarios para tener en cuenta a la hora de elegir un ciberseguro. En ella participarán Rafael Ortiz, senior cyber underwriter de Archinsurance, David Santana, responsable suscripción cyber risks en Riskmedia y Alexis Alonso Arévalo, general manager en Cyber Guardian Solutions. Los expertos detallarán la importancia de la decisión de contratar un ciberseguro en la protección de las organizaciones contra las amenazas cibernéticas en constante evolución.

Mesa redonda: ¿Qué hacer ante un hackeo? Evaluación de riesgos, atribuciones y transparencia

En esta mesa redonda participarán Marc Pujol, cyber security specialist en Tokio Marine HCC; Isabel María Gómez, global CISO & ganadora del European Trophy Cyber Woman 2023; y Alberto López, CISO de Solaria, en la que hablarán de qué hacer ante un hackeo, cuáles son los procedimientos a seguir, cómo comunicar a instituciones y aseguradora lo ocurrido, etc. Los invitados darán a conocer el procedimiento que deberá seguir la organización que ha sido hackeada, investigar qué ha ocurrido, cómo impedir que se repita, y cómo restablecer los datos perdidos.

Mesa redonda: NORA & NIS2: Cómo afectan las nuevas regulaciones al ciberseguro

En esta última mesa redonda, abordaremos el marco normativo europeo, NIS2, y regulaciones como el reglamento DORA, que junto a la Estrategia de Ciberseguridad Europea, la Directiva CER, el Reglamento de Ciberseguridad, o el Reglamento para Ciberresilencia, suponen todo un desafío para las empresas, y más para el sector seguros, sector con unos datos especialmente sensibles para su modelo de negocio. Estarán presentes, Sergio Poza Martínez, abogado manager del despacho de abogados Letslaw, la pasarela de pagos PaynoPain, y la empresa de diseño y fabricación de hardware Libelium.

Para finalizar el evento contaremos con un especialista en ciberseguridad y formación con más de 20 años de experiencia en el sector como es Alejandro Corletti, CEO de Darfe.es, que hablará de Gobierno, planificaciones y operaciones en el mundo de la ciberseguridad.

Si se quiere unirse a la fiesta de los ciberseguros y se quiere participar en la segunda edición del Congreso Nacional del Ciberseguro es posible hacerlo desde aquí: https://ecommercenewstickets.com/events/cyber-insurance-day-madrid