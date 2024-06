Peugeot Presenta Ofertas Exclusivas y Lanza Nueva Marca en Ascauto

Peugeot, uno de los gigantes de la industria automovilística europea, anuncia ofertas exclusivas para junio de 2024 y el lanzamiento de una nuevalínea de vehículos en el concesionario Ascauto, con sedes en Alcorcón, Móstoles y Madrid. Estas iniciativas reflejan el compromiso de Peugeot con la innovación, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente.

Ofertas Especiales de Peugeot para Junio 2024

Peugeot ha lanzado varias promociones irresistibles este mes, diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes. Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

Peugeot 208: Disponible desde 140 €/mes, con una entrada de 4.629,71 € y una última cuota de 9.685,63 €. Este compacto urbano ofrece eficiencia y estilo, ideal para la conducción en ciudad.

Peugeot 2008: Este SUV está disponible desde 170 €/mes, con una entrada de 6.194,36 € y una última cuota de 14.274,75 €. El 2008 es conocido por su robustez y tecnología avanzada.

Peugeot 308: Con una oferta desde 200 €/mes, una entrada de 6.189,99 € y una última cuota de 13.247,42 €, el 308 combina espacio y rendimiento, perfecto para familias.

Peugeot 508: Este sedán de lujo se ofrece desde 400 €/mes, con una entrada de 9.605,18 € y una última cuota de 17.573,14 €, brindando una experiencia de conducción premium.

Además de estos atractivos precios, Peugeot también proporciona opciones de financiación flexibles, incluyendo planes de leasing adaptados a empresas y profesionales​ (Peugeot)​​

Servicios Adicionales para una Experiencia Integral Para mejorar aún más la experiencia del cliente, Peugeot ha implementado varios servicios adicionales:

Garantía Extendida: Disponible para todos los modelos, cubriendo reparaciones y mantenimiento por un período adicional.

Mantenimiento Gratuito: Algunos modelos incluyen un paquete de mantenimiento gratuito por los primeros tres años o 60,000 km.

Asistencia en Carretera: Asistencia en carretera gratuita durante el primer año, asegurando apoyo en caso de emergencias​ (Peugeot)​.

Lanzamiento de la Nueva Marca en Ascauto El concesionario Ascauto, con sedes en Alcorcón, Móstoles y Madrid, ha sido elegido para el lanzamiento de la nuevalínea de vehículos de Peugeot, que incluye modelos eléctricos e híbridos, subrayando el compromiso de la marca con la sostenibilidad. Entre los modelos lanzados se encuentran:

Peugeot e-208: La versión eléctrica del popular 208, con una autonomía de hasta 340 km por carga.

Peugeot 3008 Hybrid: Un SUV híbrido con una potencia combinada de 300 CV y una autonomía eléctrica de 59 km.

Peugeot e-Expert: Una furgoneta eléctrica diseñada para negocios, con una capacidad de carga impresionante y una autonomía de hasta 330 km​ (Peugeot)​.

Eventos y Promociones Exclusivas Para celebrar este lanzamiento, Ascauto ha organizado una serie de eventos y promociones especiales:

Días de Puertas Abiertas: Durante todo el mes de junio, invitando a los clientes a conocer los nuevos modelos y aprovechar las ofertas especiales.

Descuentos Exclusivos: Descuentos adicionales y paquetes de servicios exclusivos para los primeros compradores.

Test Drives y Demostraciones: Oportunidad de probar los nuevos vehículos y experimentar sus capacidades y beneficios​ (Peugeot)​.

Un Futuro Prometedor Peugeot y Ascauto continúan demostrando su firme compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente. Estas iniciativas no solo subrayan su dedicación a la excelencia, sino que también preparan el terreno para un futuro lleno de oportunidades. Peugeot seguirá invirtiendo en tecnologías avanzadas y soluciones de movilidad sostenible, asegurando que sus vehículos no solo cumplan con las expectativas actuales, sino que también anticipen las necesidades futuras. Por su parte, Ascauto tiene planes ambiciosos de expandir su oferta y mejorar sus instalaciones para adaptarse a la creciente demanda y ofrecer una experiencia de compra aún más completa y satisfactoria a sus clientes.

Visitar Ascauto y Descubrir las Nuevas Ofertas de Peugeot Peugeot invita a todos los interesados a visitar los concesionarios Ascauto en Alcorcón, Móstoles y Madrid para conocer más sobre las ofertas exclusivas y explorar los nuevos modelos disponibles. Es importante no perder la oportunidad de formar parte de esta evolución en la movilidad sostenible y disfrutar de una experiencia de conducción excepcional.

Para más información, visitar el sitio web de Ascauto.com o contactar con su sede más cercana.