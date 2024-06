Kawaru Consulting, un socio estratégico con soluciones innovadoras que potencian la transformación digital empresarial

En la actualidad, la optimización de recursos y la transformación digital son considerados elementos imprescindibles para el éxito organizacional. En ese sentido, son muchas las empresas que priorizan alcanzar una adaptación rápida a los cambios tecnológicos y obtener soluciones novedosas para impulsar su crecimiento y competitividad.

Al respecto, dentro del sector tecnológico, Kawaru Consulting ha enfocado sus servicios con el propósito de convertirse en un aliado estratégico para las startups, administraciones públicas y negocios de diferentes industrias. Esta firma destaca por proporcionar un asesoramiento integral que abarca desde la consultoría hasta la administración, desarrollo y formación, entre otras áreas claves para el desempeño de las organizaciones.

A continuación, Jordi Ribalta Serra (CEO y Fundador de Kawaru Consulting) expone en esta entrevista los diversos aspectos claves que distinguen al servicio de esta consultora.

¿Podrías contar un poco sobre la historia de Kawaru Consulting?

Kawaru Consulting nace en plena pandemia con el objetivo de acompañar a las empresas en sus proyectos de una forma diferente. Alejarse del modelo tradicional de consultoría, y establecer un modelo mucho más cercano, mucho más de confianza de relación y de implicarse de verdad en los proyectos.

Queremos ser más un socio de nuestros clientes, uno más de su equipo y ayudarle a conseguir sus objetivos y éxitos lo antes posible.

¿Cuál fue la visión original de la empresa y cómo ha evolucionado a lo largo de los años?

La visión de la empresa, nuestra forma de trabajar se ha ido adaptando, pero tiene los mismos objetivos. Sí que hemos evolucionado en los proyectos que trabajamos, los seleccionamos más y buscamos proyectos donde realmente podamos generar impacto y nuestra ayuda sea realmente importante. Hemos aprendido a decir que no.

Kawaru Consulting se especializa en el sector TIC. ¿Qué ventajas aporta esta especialización a sus clientes?

Aporta un valor añadido importante, ya que hemos nacido así y nuestra experiencia es realmente en el sector TIC. No somos una consultora que se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos. Nosotros hemos nacido digitales y seguimos creciendo como digitales, implementando tecnologías de máxima rotura e innovación.

¿Cómo adaptan sus soluciones tecnológicas a las necesidades específicas de cada cliente?

Nuestro modelo de trabajo es el de proximidad, ser uno más con el cliente. Para nosotros es muy importante un trabajo previo del proyecto, del cliente. Necesitamos saber como qué más de lo que se va a hacer, de las tecnologías que vamos a implementar y sus posibilidades. Y esto nos permite diseñar proyectos adaptados a las necesidades reales de cada cliente. No replicamos siempre lo mismo y les cambiamos los colores.

¿Cómo miden el éxito y los resultados de sus proyectos de consultoría?

El éxito o fracaso nos lo mide el cliente. Si conseguimos los objetivos previstos y el cliente ha conseguido llegar donde quería es un éxito para nosotros. La satisfacción del cliente nos marca el nivel de consecución del proyecto.

Aparte nosotros siempre introducimos indicadores en el proyecto para poder realizar un análisis continuo del proyecto y saber adaptarnos, cambiar todo lo necesario para poder conseguir el objetivo final de nuestro cliente.

Mencionan que tienen un ecosistema en colaboración con otras empresas especializadas. ¿Podrías hablar un poco más sobre estas colaboraciones y cómo benefician a cada cliente?

Nuestro objetivo es la satisfacción de nuestros clientes y nuestro trabajo diseñar los mejores proyectos a su medida para resolver sus necesidades.

Para ello buscamos partners de confianza, que no solo tengan soluciones innovadoras y con solvencia. Si no sobre todo que su forma de trabajar encaje con nuestros objetivos. Que tengamos claro que pueden ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes. Por este motivo tenemos un proceso de análisis y evaluación de cada una de las empresas que forman nuestro ecosistema de partners.

Además de la consultoría, ofrecen servicios de comercialización, marketing, formación, administración y desarrollo. ¿Podrías profundizar en cómo estos servicios se integran para ofrecer una solución completa a los clientes?

Nuestro objetivo es dar una respuesta completa a las necesidades de nuestros clientes y por este motivo ofrecemos un servicio 360 para dar respuesta a las necesidades completas de nuestros clientes.

¿Cuáles son los planes futuros de Kawaru Consulting? ¿Hay algún nuevo servicio o proyecto en el horizonte que puedas adelantar?

Ahora mismo estamos entrando en el tema de la IA. Es una nueva tecnologia que nos estan demandando nuestros clientes y que ahora mismo es un hype.

Llevamos tiempo analizando diversas empresas, para encontrar una empresa que realmente ofrezca un producto diferencial y que pueda ser innovador para nuestros clientes. Ya la hemos encontrado. Y estamos muy contentos de las sinergias que hemos creado con ellos. Y muy ilusionados de todo lo que podemos conseguir juntos.

En breve anunciaremos nuestra asociación y todo lo que podemos ofrecer a nuestros clientes.

En definitiva, Kawaru Consulting se ha convertido en una de las principales referencias en el sector TIC, gracias a diversos aspectos como contar con un talento humano altamente capacitado y mantener un enfoque centrado en la personalización de soluciones adaptadas a las necesidades de cada negocio. Estas características también han permitido que la consultora se constituya en un socio fundamental para aquellas empresas, startups y administraciones públicas que buscan mejorar su rendimiento y operatividad.