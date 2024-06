Schaeffler ha nombrado a un nuevo responsable de Investor Relations

Se ha nombrado a Heiko Eber de Vitesco Technologies como responsable de Investor Relations (IR) en Schaeffler. Renata Casaro dirigirá el departamento de nueva creación Global Risk & Macroeconomic Analysis. El responsable de IR informará al CFO de Schaeffler, y la responsable de Global Risk & Macroeconomic Analysis informará al CEO Schaeffler AG ha anunciado dos importantes cambios de liderazgo en el nivel directivo, inmediatamente inferior al Comité de Dirección, que han entrado en vigor el 1 de junio de 2024. Heiko Eber, anteriormente responsable de Investor Relations (IR) en Vitesco Technologies Group AG, asumirá la dirección de Investor Relations en Schaeffler AG. Renata Casaro, que se ha encargado de IR en Schaeffler desde 2017, dirigirá a partir de ahora el departamento de nueva creación Global Risk & Macroeconomic Analysis. Ambas empresas, Schaeffler y Vitesco Technologies, confían en que la fusión prevista sea efectiva a principios del cuarto trimestre de este año.

Heiko Eber asumió la responsabilidad de Investor Relations en Vitesco Technologies en 2021, y desde 2019 también se encargaba de preparar la escisión de Continental AG. Se incorporó en Continental en 2011 y anteriormente había trabajado en Siemens AG. Heiko Eber informará al CFO del Grupo Claus Bauer.

Renata Casaro se incorporó en Schaeffler AG en 2017. Antes de Schaeffler, fue responsable de Investor Relations en Henkel AG & Co KGaA y Bulgari SpA, y trabajó para varias instituciones financieras. En su nueva función, continuará informando al CEO del Grupo Klaus Rosenfeld.

"Con su amplia experiencia adquirida en los sectores industrial y de automoción, su trayectoria en nuestras empresas asociadas y sus aportaciones durante la fase actual de integración, Heiko Eber acompañará la siguiente etapa de nuestra transformación como Motion Technology Company líder. La sólida base gracias a las comunicaciones transparentes de Schaeffler en los mercados de capitales servirá de apoyo para narrar una equity story convincente sobre Schaeffler New", ha dicho Claus Bauer, CFO de Schaeffler AG.

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, ha agregado: "Me gustaría dar las gracias a Renata Casaro por haber diseñado sin descanso las comunicaciones financieras en Schaeffler con fiabilidad, transparencia y coherencia. Ha acompañado la primera fase de transformación de Schaeffler y ha colaborado en su dirección estratégica. Al mismo tiempo, estoy deseando trabajar con Heiko Eber, que aportará su gran experiencia en nuestros sectores. Estoy encantado de que Renata Casaro continúe apoyándonos en nuestro viaje y de que, basándose en su anterior experiencia corporativa y en la banca, contribuya a la resiliencia de Schaeffler en este entorno macroeconómico y geopolítico cada vez más complejo. Les deseo mucho éxito en sus nuevas funciones".