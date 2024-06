'Prescripción S. XXI' celebrará sus próximas ediciones en Barcelona y Madrid

Las grandes empresas de la construcción analizarán en Barcelona, el 28 de junio y en Madrid, el 15 de julio, las últimas novedades y normativas del sector de la construcción. La iniciativa, que arrancó en 2019 de la mano de Antonio Domínguez, Arkaitz Aguirre y Koldo Monreal, consigue reunir en diferentes mesas redondas a profesionales de las empresas líderes del sector La sede de la prestigiosa escuela de negocios ESIC de Barcelona y la Fundación ONCE de Madrid acogerán las próximas ediciones de los "Encuentros de Prescripción S. XXI", citas ineludibles para el sector de la construcción y el diseño interior organizadas precisamente "para caminar juntos en la transformación de la construcción".

En primer lugar, la capital catalana será la que reciba el próximo 28 de junio a los cientos de asistentes a estos encuentros que tratan de poner el foco en el mundo de la prescripción. Y el 15 de julio es la fecha elegida para que sea en Madrid donde se reúnan numerosos expertos y responsables de diferentes empresas del sector.

Hasta la fecha se han celebrado cuatro ediciones de estos encuentros. Se trata de una iniciativa impulsada en Pamplona en 2019 por Antonio Domínguez, Director de desarrollo de negocio de DOMO by Indalsu, Arkaitz Aguirre, International Business Developer de Griesser España y Koldo Monreal, consejero delegado de Onhaus. En la actualidad, al Grupo Prescripción S. XXI pertenecen más de un centenar de profesionales, que representan a casi 90 empresas.

El ciclo nació con la intención de poner luz a una forma de prescribir diferente, de ahí que los precursores de estos encuentros estén seguros de que las inminentes jornadas en Barcelona y Madrid serán fructíferas como las celebradas hasta la fecha. Se tratará de que los participantes analicen y debatan acerca del sector de la construcción en España. Problemas, materiales, directivas, retos de futuro, la sostenibilidad o la accesibilidad en el sistema de prescripción actual serán algunos de los temas que se abordarán.

La figura del prescriptor es un perfil muy demandado. Se trata de profesionales muy técnicos que otorgan grandes ventajas a las empresas que apuestan por ellos, unas ventajas que se ven reflejadas en el propio desarrollo de negocio, así como en ventas. Es un valor añadido tanto en el posicionamiento de la compañía como del producto, ya que el acompañamiento durante todo el ciclo de vida del producto es lo que marca la diferencia y perdura en el tiempo.

El grupo de profesionales que integran este grupo de prescripción forman parte de empresas fabricantes líderes en su segmento con una dilatada experiencia en prescripción en arquitectura. Se trata de un grupo que ha ido creciendo desde su fundación y entre sus componentes hay empresas de cerramientos, aislamientos, protección solar, ventilación, monitorización, ingeniería o arquitectura pasiva, entre otros.

Concretamente, las dos próximas ediciones de 2024 contarán con representantes de empresas de grande recorrido como Griesser, LG, NAN, Onhaus, The Adecco Group, BMI / Chova, Zehnder, AAFF Arquitectos, Caledonian, Inmat, Proarquitectura, Erro y Eugui, DOMO by Indalsu, Knauf, PAEE, Aenor, Termochip, Somfy, Varquitectos, Siemens, Procomsa, Hyline, ISO Chemie, Buo Home, Sombrah, Belén Villalvilla, Font Design Group, Louvelia, Anusol, Componentes y unidades constructivas, Incerco, Leds C4, Ciare, Metapolis, Sika, Arquima, Hormipresa, Eibho, Inhaus, Lignum Tech, Instraset, COAATM, Viguetas Navarras, Security Concept Developer, Siles 31, Rockwool, Kapturall, DMDVA, Persax, Cosentino, Maldonado Smart, Ursa, Loxam-Hune, La pintureria o Duravit.