"Me fui a casa en el día y en menos de tres meses retomé mi trabajo como transportista"

En este Aula de Salud, diferentes especialistas del Servicio de Traumatología de Policlínica Gipuzkoa mostrarán las últimas innovaciones en el diagnóstico de lesiones deportivas y los diferentes tratamientos y cirugías "Si llego a saberlo me opero antes y no sufro todo lo que he sufrido y aguantado todo lo que he aguantado, sabiendo que ahora estoy de maravilla". Son las palabras de David González, paciente de 46 años con una vida deportiva activa, nueve meses después de ser operado de cadera, para que le implantaran una prótesis total en una cirugía con el doctor Adrián Cuéllar, traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa, el pasado 29 de septiembre de 2023. Este testimonio será el preámbulo de la próxima Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa, este miércoles, 19 de junio, a las siete de la tarde, en el auditorio del Reale Arena, donde un equipo de expertos del servicio de traumatología centrará sus exposiciones en las lesiones deportivas y cómo diagnosticarlas y tratarlas según el caso.

Para ello, han confirmado su participación como ponentes de excepción los traumatólogos Ricardo Cuéllar, Adrián Cuéllar, Asier Cuéllar, Samuel Pajares, Alberto Hernández, Juan Zaldúa y Antonio Martín. La charla es abierta al público hasta completar aforo y puede ser seguida también online a través del canal de YouTube de Policlínica Gipuzkoa. Al final de la charla, los asistentes podrán dirigir sus preguntas a los expertos para aclarar sus dudas sobre estas lesiones tan frecuentes.

A fin de poder conocer cómo vive el paciente una de estas lesiones y cómo ha sido su experiencia, el paciente David González compartirá su historia acerca de su proceso de una de las lesiones más habituales, como es el desgaste de cadera. "Llevaba cuatro años con dolor en la cadera -nos explica-. Acciones básicas como andar, subir escaleras o montarme en el coche para mí eran un infierno, hasta me dificultaba dormir por las noches", explica. Según indica Adrián Cuéllar, traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa que le ha operado, "el paciente presentaba un claro desgaste de la articulación, en el que la única solución era implantarle una prótesis total de cadera".

El paciente de Policlínica Gipuzkoa, transportista desde los 18 años, afirma que realizaba gestos y esfuerzos físicos "que siempre te dicen que no tienes que hacer, como cargar pesos elevados o saltar desde la cabina del camión, pero eres joven y puedes con todo. Te acuerdas luego, de mayor, cuando llegan las lesiones". "Me decían -añade- ‘Ya te acordarás cuando seas mayor’, y efectivamente, a los 40 años ya me había pasado factura", señala González.

Día de la operación

"El día de la cirugía me pusieron la epidural sobre las 8:30 h y en menos de dos horas ya me había despertado, me toqué el costado y vi que ya había pasado y que todo había ido perfectamente", recuerda el paciente David González de su despertar tras la cirugía para implantarle una prótesis completa de cadera. Por su parte, la sorpresa del traumatólogo cuando fue a verle por la tarde también fue notable, "pasé por la tarde a ver cómo se encontraba David y ya le vi caminando con las muletas -recuerda el traumatólogo que le operó, Adrián Cuéllar- y tan bien se encontraba que decidió irse a casa el mismo día de la cirugía", concluye Adrián Cuéllar.

González volvió a conducir su coche a los 15 días de la operación y volvió a retomar su vida laboral antes de los tres meses de la cirugía. "A los que estén pasando por una situación similar -indica David González- les diría que se operen, pero que no esperen, porque merece la pena hacerlo cuanto antes. Yo me he quitado un peso de encima después del sufrimiento de años y años. Los animo de todo corazón a que lo hagan", concluye el paciente de Policlínica Gipuzkoa.

Vídeos

David González, paciente operado de la cadera en Policlínica Gipuzkoa