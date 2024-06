Factura Electrónica, ¿amenaza u oportunidad para las Asesorías?

Durante los últimos años el Gobierno ha planteado y establecido medidas en pro de la Transformación Digital. Cada una de ellas ha supuesto un reto económico y de infraestructura para las empresas y profesionales. Una de las más recientes es la implementación obligatoria de la Factura Electrónica en el escenario B2B, que viene de la mano de la Ley Crea y Crece.

En este contexto, el sector de las asesorías, gestorías y despachos profesionales pueden ver dicho escenario como un arma de doble filo, a temor de que esta nueva medida pueda variar sustancialmente su modelo de negocio. Las tareas administrativas y financieras se encuentran en plena transición digital con los nuevos softwares de gestión, igual que la forma de facturación actual. Esto, lejos de contemplarse como una amenaza debe enfocarse en las múltiples posibilidades que ofrece al sector. eDiversa Group, empresa especializada en servicios de Factura Electrónica, destaca algunos de los beneficios que este nuevo escenario plantea para las asesorías:

Fidelización de los clientes al ofrecerles lo que necesitan para adaptarse a la nueva normativa.

Oportunidad de negocio al ampliar el catálogo de servicios, obteniendo así más beneficios.

Automatización de procesos mediante la integración con el sistema de gestión propio de la empresa, ganando así tiempo para otras tareas.

Eficiencia máxima al poder recibir, gestionar y controlar las facturas de los clientes en un mismo entorno.

Acceso a la información en tiempo real, sin errores humanos y trazabilidad de los estados de las facturas y documentos.

La falta de información y de infraestructura tecnológica hace que muchas empresas y autónomos acudan a su asesoría particular buscando respuestas y soluciones. Esto las convierte en una pieza clave de adaptación al cambio, resultando para ellas una muy buena oportunidad de negocio. Mediante el apoyo y asesoramiento de un partner tecnológico, las gestorías, asesorías y despachos profesionales pueden ofrecer a sus clientes la implementación de la Factura Electrónica, evitando fugas y ampliando su cartera de servicios. Proveedores de servicios de factura electrónica como eDiversa Group definen este tipo de sinergias entre partners tecnológicos como ellos y las asesorías, como una evolución natural que se presta a la casuística del nuevo escenario de facturación. De esta forma, las empresas del sector se enriquecen del conocimiento en la materia y la tecnología, pudiendo ofrecer a sus clientes un sistema de facturación electrónica para adaptarse a la nueva Ley.

Cualquier cambio o innovación busca una transformación en positivo y la Ley Crea y Crece no difiere de este objetivo. No obstante, hay dos formas de afrontarlo: evitarlo e ignorarlo o bien, por el contrario, adaptarse e intentar reformular el modelo de negocio para beneficio propio y el de los clientes.