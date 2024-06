Arcángel, Rels B, Cruz Cafuné, Ovy on the Drums o BB Trickz lideran el cartel de Boombastic en Selvatic Málaga Fest

Más artistas, más horas y más días de festival en la nueva edición de Boombastic Costa del Sol que se celebrará en Selvatic Málaga Fest los próximos 26 y 27 de julio

Lit Killah, C.R.O, Reality, Funzo & Babyloud, Aissa, Luck Ra, Dudi, Jalezz, Li4m, Nano Mz, y Balaclavx completan la propuesta.

Selvatic Málaga Fest sigue desarrollando su agenda de conciertos para este verano en Málaga, que se consolida con la celebración de Boombastic Costa del Sol 2024 los próximos 26 y 27 de julio. Rels B, Cruz Cafuné, Lit Killah, C.R.O, Aissa, Dudi, Jalezz y Li4m son los artistas que protagonizarán la primera jornada, mientras que la segunda ofrecerá la oportunidad de ver en directo a Arcángel, Ovy On The Drums, Funzo & Babyloud, Luck Ra, Reality, Bb Trickz, Nano Mz, y Balaclavx al público malagueño.

Con esta integración de Boombastic Festival en Selvatic Málaga Fest, la propuesta de música urbana en directo es una clara apuesta por parte de ambas iniciativas, que responde a las tendencias actuales en el panorama nacional e internacional, y a la demanda del público joven del festival.

La música latina, el rap, los subgéneros urbanos, el trap o el reggaetón vivirán su máxima manifestación contemporánea con Boombastic Costa del Sol 2024. El evento acogerá a 10.000 personas con un cartel que cuenta con más de quince artistas de referencia actual, y más de diez horas al día de música en directo. Una cita que es todo un referente en festivales de música urbana del país y en el que la diversión está asegurada.

Las entradas ya se pueden adquirir en las webs de Boombastic Festival y Selvatic Málaga Fest, tanto en la modalidad de abono para ir los dos días como en entrada individual por cada uno de los días. Más información sobre el evento, y el resto de los conciertos de verano de Selvatic en selvaticfest.es

Los artistas: el mejor cartel urbano del momento

Encabezan el cartel el mundialmente conocido Arcángel y el mallorquín Rels B. Arcángel es uno de los más grandes referentes en el reggaetón y la música urbana latina, uno de los máximos exponentes del género, mientras que Rels B se consagrará como uno de los artistas del momento, consolidado a nivel internacional y con millones de fans.

Cruz Cafuné será otro de los raperos que no dará tregua sobre el escenario de este Boombastic Costa del Sol. Al tinerfeño lo acompañará Ovy on the Drums que, con casi dos millones de seguidores en Instagram, se ha posicionado en los primeros puestos de las listas de música de todo el mundo con su viaje al reggaeton del pasado. Desde el otro lado del océano también nos acompañarán C.R.O, uno de los artistas argentinos del género urbano más consolidados a nivel mundial, y el joven Luck Ra que con su divertido directo nos hará botar al ritmo de cumbia con su cuarteto argentino.

El cartel lo completan Funzo & Baby Loud, esta será una de las últimas oportunidades de ver a los hermanos juntos, ya que se despiden del público como grupo, Jalezz, triunfando desde su cuenta de TikTok con más de un millón de seguidores, llenará el escenario con su fuerza y flow, el rapero Reality que se posiciona como uno de los artistas punteros de su género en el país y Lit Killah, convertido en el primer artista lationamericano en crear música para el famoso videojuego internacional League of Legends.

El festival contará también con los directos de los emergentes Nano MZ, Dudi y Li4m, así como BB Trickz, que en los últimos meses ha visto cómo su popularidad y sus últimos trabajos musicales han recogido gran interés por parte de la prensa musical internacional.

Selvatic Fest: la agenda musical del verano en Málaga

Selvatic Málaga Fest es el nuevo festival de música en directo por cuya agenda pasarán una treintena de artistas de un amplio espectro de géneros musicales que van de lo urbano a lo latino, pasando por el rap y el pop más actual. Black Eyed Peas, Juanes, Juan Luis Guerra 4.40, Nicki Nicole, Rels B, Arcángel, Cruz Cafuné, Ovy on the Drums, Andy& Lucas, Bomba Estéreo, Yandel, Ptazeta, C.R.O., Pitingo, Los Banis, Shakira Martínez, Reality, Dei V, Lit Killah, Lia Kali, BB Trickz, Alejo, Funzo & Babyloud, Aissa, Luck Ra, Dudi, Jalezz, Li4m, Nano Mz, y Balaclavx ofrecerán sus conciertos en Selvatic, entre otros. Además, los artistas franceses Gims, Soolking, Lacrim, Leto, Marwa Loud y Mister You darán forma a la primera edición del French Urban Fest; así como Rochy RD, Chimbala, Lírico en la Casa, Yaisel LM y DJ Ballesteros harán lo propio con el Dembow Fest, otras de las novedosas propuestas del festival para los meses de verano en Málaga.

En las próximas semanas se darán a conocer nuevas confirmaciones de artistas que formarán parte del festival. Para más información y venta de entradas se puede visitar selvaticfest.es o las RRSS de Selvatic.

De junio a septiembre de 2024, la ciudad de Málaga será testigo de esta nueva propuesta en la agenda de ocio, que marcará los eventos más señalados de la programación veraniega. En el espacio de Málaga Fórum y con más de 16.000 metros cuadrados dedicados a la música, la gastronomía, la cultura y el esparcimiento, Selvatic Fest va a ser el punto de encuentro de todas esas personas que buscan los mejores planes de verano en Málaga y la Costa del Sol.

En la naturaleza de Selvatic radica su diversidad; gracias a sus instalaciones y una cuidada programación musical se interpelará a todo tipo de públicos para convertirlo en un espacio donde todas las personas aficionadas a la música en directo al aire libre se sientan incluidas, a través de sus diferentes propuestas.

TODOS LOS CONCIERTOS DE SELVATIC FEST:

22 de junio

ANDY & LUCAS

28 de junio

FRENCH URBAN FEST: GIMS + MARWA LOUD

29 de junio

FRENCH URBAN FEST: SOOLKING + LACRIM + MISTER YOU

30 de junio

JUANES

5 de julio

YANDEL + ALEJO +DEI V+ JEY LP

7 de julio

JUAN LUIS GUERRA 4.40

9 de julio

BOMBA ESTÉREO

12 de julio

NICKI NICOLE

13 de julio

DEMBOW FEST: CHIMBALA, ROCHY RD, LÍRICO EN LA CASA, YAISEL LM Y DJ BALLESTEROS

21 de julio

BLACK EYED PEAS

26 de julio

BOOMBASTIC COSTA DEL SOL: RELS B, CRUZ CAFUNÉ, LIT KILLAH, C.R.O Y MÁS

27 de julio

BOOMBASTIC COSTA DEL SOL: ARCÁNGEL, OVY ON THE DRUMS, FUNZO & BABYLOUD Y MÁS

2 de agosto

NOCHES AL COMPÁS: PITINGO, LOS BANIS, SHAKIRA MARTÍNEZ y MÁS POR CONFIRMAR

16 de agosto

EMAGE FEST: SHALLIPOPI · DYSTINCT· TITO M & YUPPI · INNOSS’B · ELTEE SKHILLZ · DJPHAPHANE Y MÁS POR CONFIRMAR

17 de agosto

EMAGE FEST: ELGRANDETOTO · KCEE · DIDI B · NELSON FREITAS · BOO Y MÁS POR CONFIRMAR

6 de septiembre

PTAZETA + LIA KALI

HORARIOS:

Apertura de Puertas:19.00 horas

Inicio concierto Village: 20.00horas

Inicio Concierto Escenario Principal: 21.00 horas

Cierre: 02.00 horas

Más información: selvaticfest.es