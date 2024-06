Mª Cristina Grau Sánchez publica ‘Los años sin rumbo’, una novela de misterio en la que no todo es lo que parece

CÍRCULO ROJO.- Mª Cristina Grau Sánchez destaca de su nueva obra, ‘Los años sin rumbo’, “la aparente quietud rutinaria de la protagonista frente a la realidad interior que siente y que acaba exteriorizando en hechos inesperados para el lector”. Se trata de una novela que puede interesar a todos aquellas que como bien dice ella misma, “quieran ahondar en la mente de una protagonista muy singular y con rasgos sociopáticos”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una calma engañosa desde la que ir descubriendo que las cosas no son lo que parecen”.

SINOPSIS

Gretel no es feliz y, además, tampoco es hermosa, y lo sabe. Soporta amargamente el lastre de sus complejos, posee el dinero justo para vivir y un trabajo que no le da demasiadas satisfacciones; podría decirse que su existencia se desarrolla entre los límites de una rutina trivial y el contacto con un reducido grupo de personas, o al menos eso es lo que cree todo su entorno...