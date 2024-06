Atlántica Garantía proporciona piezas nuevas en todas sus reparaciones

La aprobación del nuevo Reglamento sobre la gestión de residuos de vehículos en la Unión Europea tiene como objetivo aumentar los porcentajes de reciclaje y reutilización de materiales. En este marco, tanto las aseguradoras como las compañías de garantías mecánicas no estarán obligadas a sustituir las piezas dañadas de un coche por componentes nuevos, lo que reducirá los costes de reparación. A pesar de ello, Atlántica Garantía cubre todas las averías de los automóviles y repara con piezas nuevas para garantizar la tranquilidad y la seguridad de sus clientes.

¿Cuáles son los beneficios de la nueva ley de desguace para las aseguradoras de coches? La implementación de la nueva normativa europea de desguace de coches en 2025 no solo afectará la manera de gestionar los vehículos al final de su vida útil, sino que impactará positivamente en las empresas de seguro. En este sentido, la ley busca incentivar la economía circular en el sector de la automoción, promoviendo el reciclado de materiales críticos. Por este motivo, las aseguradoras podrán reutilizar todos aquellos componentes que no estén dañados (con excepción de las piezas electrónicas) en automóviles con entre tres y ocho años de antigüedad.

De esta manera, se reducirán los costes para las compañías de seguro y las emisiones contaminantes derivadas de la industria automotriz. No obstante, es importante que los clientes se encuentren informados sobre el uso de elementos reciclados en las reparaciones de sus vehículos para asegurar la transparencia del servicio. Por ello, Atlántica Garantía repara con piezas nuevas, proporcionando todo lo necesario para la resolución de cada avería mecánica.

Amplia gama de garantías mecánicas, de la mano de Atlántica Garantía Si bien la reutilización de piezas puede hacer que el mantenimiento de los automóviles sea más asequible, existen ciertas controversias en torno a los recambios que afectan a la seguridad de los usuarios. En este aspecto, algunas aseguradoras promueven el uso de puertas, capós, espejos y faros reciclados, aunque continúan empleando barras de dirección, ejes y suspensiones nuevas.

Por su parte, Atlántica Garantía ofrece una gran variedad de garantías mecánicas para coches nuevos, de segunda mano y de ocasión, cubriendo las averías del vehículo durante el periodo contratado. Este servicio incluye los gastos de componentes y mano de obra ocasionados por la reparación, así como el cambio de los elementos reconocidos como defectuosos. Además, la firma repara con piezas nuevas y dispone de una red de suministradores de todo el material requerido para proporcionar un servicio de bajo coste. Para ello, la empresa cuenta con un equipo de especialistas cualificados para solucionar cada caso de forma personalizada.

En la página web de Atlántica Garantía, los interesados en contratar una garantía mecánica online podrán encontrar los diferentes planes disponibles y completar el procedimiento en solo tres minutos.