Cruceros de última hora, las vacaciones que se esperan

Planificar y reservar las vacaciones con antelación no siempre es posible. Es sabido que reservar las vacaciones de forma anticipada trae ventajas, puesto que hoteles, resorts, cruceros, compañías aéreas, etc. ofertan tarifas a buen precio y con ventajas adicionales para aquellos viajeros previsores que garantizan un llenado de plazas con antelación. Sin embargo, los contratos de trabajos temporales, la incertidumbre económica e incluso la indecisión ante qué tipo de vacaciones se quieren realizar, dificultan la posibilidad de prever las vacaciones anuales.

En este artículo se pretende dar una solución a todo esto y reservar las vacaciones ideales. Viajar en crucero es apto para diversas necesidades económicas y gustos personales.

Las vacaciones a bordo de un crucero están de moda. Año tras año, las compañías navieras obtienen récords de venta y esto es debido a la alta demanda del producto.

¿Es posible encontrar una buena oferta de última hora?

Lo es. La demanda de cruceros va en aumento, también la oferta es cada vez más amplia y variada. Solo en el Mediterráneo hay más de 30 barcos de cruceros disponibles en el próximo mes y esto implica muchos camarotes por llenar.

Consejos para que elegir la mejor tarifa Ser flexible en las fechas de viaje: viajar un día antes o después e incluso una semana antes o después puede conllevar importantes ventajas en el precio.

Dejar que el destino sorprenda: consultar a una agencia cuál es la mejor oferta del momento disponible. No restringir las opciones de destino y dejarse sorprender por la mejor propuesta.

Preguntar por descuentos y tarifas especiales: hay descuentos de socios para los cruceristas repetidores pero también descuentos para jóvenes, para mayores, para familias, para personal sanitario y mucho más.

¿Por qué hacer un crucero?

Las vacaciones en crucero aportan gran variedad de ventajas:

Conocer varios destinos sin tener que hacer y deshacer equipajes.

Barcos espectaculares, instalaciones modernas y alojamientos para todos los gustos.

Variedad gastronómica. Los barcos suelen incluir en el precio entre 3 y 5 restaurantes y además, ofrecer restaurantes de especialidades alternativos a precios muy asequibles.

Servicio de cuatro estrellas o superior en todos los cruceros: limpieza de camarote una o dos veces al día, camareros siempre atentos y personal amable en cualquier rincón del barco.

Zonas específicas para adultos e instalaciones exclusivas para niños. Los barcos son aptos para viajar solo, en familia, en pareja o con amigos.

Diversas tarifas: viajar en pensión completa o con todo incluido es posible.

Semana tras semana hay barcos con camarotes disponibles que están esperando a ser completados de última hora. Asegurarse de tener la documentación de viaje a punto (DNI o pasaporte en vigor, según requiera el destino) y estar listo para disfrutar de unas estupendas vacaciones son los únicos requisitos a tener en cuenta antes de reservar.

¿Es necesario pagar el importe completo al reservar?

Cada vez más agencias ofrecen la posibilidad de financiar el viaje y Vayacruceros es una agencia pionera en este asunto. Ofrece la opción de reservar online o con un agente especializado y permite financiar el viaje hasta en 12 cuotas. Toda una comodidad. Además, durante estos meses ofrecen la posibilidad de financiar cualquier viaje en tres cuotas y sin intereses.