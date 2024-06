Ana Isabel García Tejero publica ‘Una maleta a medio llenar’, un conjunto de relatos que llevan al lector a través de su propio viaje vital

CÍRCULO ROJO.- ‘Una maleta a medio llenar’ reúne quince relatos de tono íntimo y evocador. Como bien dice, Ana Isabel García Tejero, su autora, “Simboliza la naturaleza de un viaje físico y emocional. A través de los personajes, el libro explora el devenir de la vida, las relaciones humanas, sentimientos, vivencias, sueños y realidades, brindando al lector la posibilidad de hallarse así mismo en la trama de las historias que componen la obra”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora; “quince relatos, escritos en distintas épocas, olvidados en un cajón y, posteriormente reescritos, el lector encontrará diversos personajes y situaciones, pero sobre todo tendrá la oportunidad de encontrarse a sí mismo y hasta intervenir en la historia, ya que el estilo abierto de las tramas e, incluso, su carácter mágico y evanescente, permitirán al lector imaginar sus propios desenlaces, los que mejor se adapten a sus preferencias. No en vano los personajes permanecieron durante años ocultos en una carpeta y, una vez dotados de vida propia, tienen la oportunidad de volar libres en la imaginación de quien los lea”.

SINOPSIS

El barco que congela almas. La encina que escucha. Un bosque con alma propia. Un tren que no se detiene. El abuelo aventurero. Un sombrero panamá. La siesta de verano. Un ibón azul turquesa. Luz entre la niebla. Un halcón que muere para vivir. Un gato negro en el tejado. El fotógrafo y la cantante de fados. Dos brujas revoltosas. La bebé que brilla. Un director de cine que se evapora en mitad de un rodaje. El pueblo perdido que aparece y desaparece.

A lo largo de quince relatos, Una maleta a medio llenar, con tono íntimo y evocador, simboliza la naturaleza de un viaje vital y su impacto físico y emocional. A través de sus personajes explora el devenir de la vida, las relaciones humanas, sentimientos, vivencias, sueños y realidades, brindando al lector la posibilidad de hallarse a sí mismo en la trama de las historias que componen la obra.

Ana Isabel García Tejero dirige la mirada hacia aquella maleta a medio llenar con la que emprendimos viaje en algún momento de la vida. No hizo falta nada más entonces, y tampoco ahora, para seguir adelante. Lo esencial siempre está en nuestro interior.