EVIDEN y Microsoft se unen para acelerar la adopción en sus clientes de 'RISE with SAP' en Microsoft Azure

El grupo Atos, a través de su negocio Eviden, líder en digital, cloud, big data y seguridad, anuncia una colaboración con Microsoft para lanzar una iniciativa estratégica destinada a combinar su experiencia para acelerar la adopción de 'RISE with SAP' en Microsoft Azure La colaboración se centrará en el establecimiento de una Unidad de Servicio Dedicada dentro de Eviden que aprovechará su experiencia industrial combinada con la de Microsoft en las industrias de Manufacturing, Energía y Utilities y bienes de consumo envasados para proporcionar a los clientes servicios especializados centrados en acelerar la transformación de SAP S/4HANA y la adopción de Microsoft Cloud bajo el programa 'RISE with SAP'. Esta iniciativa ayudará a los clientes de todo el mundo a mejorar el valor, impulsar la innovación y transformar su viaje digital.

Iniciativas de transformación integral

La colaboración facilitará la integración de 'RISE with SAP' con soluciones empresariales e industriales avanzadas. Esto incluye una gama de servicios que van desde la consultoría de valor empresarial hasta los servicios de cambio, conversión, migración, ejecución e innovación dentro del marco Rise++ de Eviden. También abarcará plataformas ágiles e innovadoras, junto con la gestión digital del rendimiento empresarial. Ayudará a los clientes a lograr una integración perfecta entre SAP Business Technology Platform (BTP), componentes SaaS colaborativos, Copilot para Microsoft 365, SAP Business AI y capacidades GenAI. Como líder europeo en Servicios de Seguridad Gestionados, Eviden aporta un nivel avanzado de experiencia en ciberseguridad, garantizando una plataforma Microsoft y SAP totalmente segura. Estas soluciones y servicios de valor añadido aportarán a los clientes beneficios tangibles en términos de innovaciones en la modernización de datos, ciberseguridad y transformación del puesto de trabajo moderno.

Silvio Bessa, SAP Business Head de Microsoft, declara, "Nuestros esfuerzos conjuntos con Eviden y SAP representan un salto significativo en nuestra misión de empoderar a cada organización en el planeta para lograr mucho más. Al combinar nuestras fortalezas, no solo estamos acelerando el viaje de transformación de negocios para nuestros clientes, sino también estableciendo un nuevo estándar para lo que es posible con SAP RISE en Microsoft Cloud".

Diane Galbe, Vicepresidenta Ejecutiva Senior del Grupo Atos, añade, "Estamos encantados de dar el siguiente paso en nuestra asociación con Microsoft en SAP. Aportaremos a esta alianza nuestra cartera de tecnologías de vanguardia en computación avanzada, ciberseguridad, IA, cloud y plataformas digitales, así como las habilidades combinadas de nuestros 95.000 expertos del Grupo Atos en todo el mundo. Estamos seguros de que este viaje de transformación digital permitirá a los clientes que utilizan Microsoft Cloud como parte del programa «RISE with SAP» beneficiarse de una mayor agilidad y flexibilidad y, en última instancia, les ayudará a impulsar la innovación".

Esta iniciativa forma parte del acuerdo de asociación estratégica global de cinco años de Eviden y Microsoft anunciado en enero de 2024 para acelerar las estrategias de Cloud e IA, e impulsar la transformación de la industria. Atos Group ha estado trabajando estrechamente con SAP, en apoyo de «RISE with SAP» en Microsoft Azure, desde su lanzamiento en 2021 y fue una de las primeras empresas en migrar a SAP S/4HANA en Azure.