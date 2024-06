Fersay lanza una fuerte campaña para la Eurocopa 2024

Ha seleccionado 70 productos esenciales para disfrutar de este importante evento deportivo en el hogar Fersay, la marca líder en el sur de Europa en la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos y electrónica, ha anunciado una ambiciosa campaña para la Eurocopa 2024. La compañía ha seleccionado los 70 productos que no deberían faltar en ningún hogar para disfrutar de este importante evento deportivo.

Esta selección incluye productos que abarcan desde soportes para TV y tablets, receptores, convertidores, y conmutadores, hasta mandos a distancia. Este abanico de opciones, cuidadosamente seleccionados, asegura que los aficionados al fútbol tengan todo lo necesario para disfrutar del torneo sin inconvenientes. Entre los más de 70 artículos seleccionados, destacan los productos de marca propia de Fersay, una gama compuesta por más de 250 artículos conocidos por su alta relación calidad-precio.

La empresa ha apostado por los accesorios como una gama complementaria esencial a los recambios que tradicionalmente han sido su fortaleza. Esta estrategia no solo diversifica su oferta, sino que también responde a las necesidades cambiantes del mercado y las expectativas de los consumidores modernos.

Para maximizar el alcance de su campaña para la Eurocopa 2024, Fersay ha implementado una estrategia de promoción integral. La campaña se ha difundido a través de newsletters, redes sociales, su página web, y mediante su red comercial, que interactúa diariamente con clientes profesionales en España y Portugal. Esta aproximación multicanal garantiza que la oferta llegue a un público amplio y diverso, optimizando la visibilidad de los productos seleccionados.

Esta campaña coincide con el 45 aniversario de la fundación de Fersay, que ya se aproxima al medio siglo de servicio de sus clientes. Desde su sede central en Villalbilla, Madrid, la empresa ha experimentado un crecimiento continuo, consolidándose como un referente en el sector. Con 10 franquicias en España y 77 corners, Fersay ha establecido una sólida red que abarca todo el territorio nacional. La combinación de esta amplia red de establecimientos físicos con su tienda online permite a Fersay ofrecer la mejor experiencia de compra para el consumidor.

La compañía no solo se enfoca en el cliente final, sino que también suministra a más de 5.500 clientes profesionales en el sur de Europa. Esta extensa red se abastece anualmente del material desde sus dos almacenes, ubicados estratégicamente en Madrid y Tenerife. Estos centros logísticos permiten a Fersay mantener un inventario de más de 150.000 referencias, asegurando la disponibilidad inmediata de recambios y accesorios de las primeras marcas del mercado.

Fersay es una sociedad 100% española, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa, con una facturación de 9 M€ en 2023.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.