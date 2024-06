Shoals Technologies Group lanzará un paquete global de soluciones en Intersolar Europe

Shoals Technologies Group, Inc. (Nasdaq: SHLS), líder mundial en soluciones sistemas de balance eléctrico (EBOS) para el mercado de la transición energética, ha anunciado hoy el lanzamiento de una amplia gama de soluciones de sistemas enfocadas a promotores internacionales y contratistas de ingeniería, adquisición y construcción (IAC) El lanzamiento del nuevo producto tendrá lugar en Intersolar Europe, que se celebrará del 19 al 21 de junio, y permitirá presentar el paquete de soluciones más completo de Shoals hasta la fecha, diseñado específicamente pensando en los clientes de todo el mundo. Este despliegue incluirá soluciones que permiten hileras sin obstáculos, instalaciones agrosolares, así como configuraciones norte-sur, además de las soluciones de configuración este-oeste ya existentes.

"Nuestro nuevo paquete de soluciones aporta innovaciones interesantes en el sector de la energía solar a escala de servicios públicos", explica Josep Tienda, vicepresidente de ventas internacionales de Shoals. "Estas nuevas soluciones plug-and-play se han desarrollado a partir del ADN de Shoals y mantienen el alto nivel que hemos alcanzado en las últimas dos décadas y al que nuestros clientes se han acostumbrado".

Al desarrollar esta nueva línea de soluciones, Shoals ha prestado atención a las sugerencias de los clientes y del mercado, y ha sido consciente de que el mundo de la energía solar a escala de servicios públicos está evolucionando. El equipo de innovación ha proporcionado soluciones de productos industrializados plug-and-play para satisfacer las necesidades actuales y futuras. Los productos de Shoals están prefabricados y eliminan la necesidad de conectores que perforen el aislamiento y que no cumplan las estrictas normas de calidad de los instaladores, imprescindibles para soportar el paso del tiempo y las condiciones meteorológicas extremas que se experimentan en los sistemas a gran escala. Entre las innovaciones, además de las versiones certificadas a nivel mundial de los productos existentes que Shoals ofrece en EE. UU., se incluyen:

SuperJumper - una solución doméstica prefabricada. Trenched BLA - para aplicaciones en las que un cable mensajero es un obstáculo. Mini BLA - para instalaciones más pequeñas o donde la topografía requiere una configuración segmentada de los seguidores solares. Smart Combiner - cajas que se integran perfectamente con los sistemas SCADA. Estas soluciones están respaldadas por la solución de gestión de cables Shoals, un paquete completo que contiene los componentes esenciales para los sistemas de cableado de proyectos solares. La solución ofrece la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de EBOS más sencillos del sector, estableciendo un nuevo estándar.

Además de las nuevas soluciones de sistema, Shoals también está localizando algunas de sus soluciones. Las nuevas gamas de cajas combinadoras se fabricarán en Europa y en Australia, lo que garantiza que, además de ofrecer soluciones EBOS líderes en el sector, la empresa también pueda cumplir las expectativas de entrega para Europa, Australia y otros mercados en expansión.

Acerca Shoals Technologies Group, Inc.

Shoals Technologies Group, Inc. es un proveedor líder de soluciones de balance eléctrico de sistemas (EBOS) para el mercado de la transición energética. Desde su fundación en 1996, la empresa ha introducido tecnologías innovadoras y soluciones de sistemas que permiten a sus clientes aumentar sustancialmente la eficacia y la seguridad de las instalaciones, al tiempo que mejoran el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas. Shoals Technologies Group, Inc. es un líder reconocido en el sector de las energías renovables, cuyas soluciones están implantadas en más de 62 GW de sistemas solares en todo el mundo. Más información en: https://www.shoals.com/.