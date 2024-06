Wizz Air presenta cinco destinos top para viajar este verano con tarifas muy atractivas

La compañía ofrece tarifas muy económicas en las rutas que enlazan España con el sur y este del continente europeo desde 19,99€ por trayecto Wizz Air, la aerolínea que crece más rápido en Europa y la más sostenible medioambientalmente a nivel mundial, ofrece este verano unas tarifas muy tentadoras desde solo 19,99€ para sus vuelos desde España. Los billetes se pueden adquirir a través de la página web y la aplicación móvil oficial de Wizz Air. Para los viajeros que buscan experiencias emocionantes a un precio muy competitivo, Wizz Air presenta una oportunidad ideal para planificar escapadas memorables.

1. Roma, Italia – para amantes de la historia

Roma, la ciudad eterna, es un testimonio de la grandeza de las civilizaciones antiguas y el lugar de nacimiento de la civilización occidental. La capital italiana es historia viva, con monumentos y lugares imponentes como el Coliseo, la impresionante Ciudad del Vaticano, la romántica Plaza de España y la icónica Fuente de Trevi. Las calles empedradas de Roma susurran memorias de emperadores y gladiadores parados, y, hoy, sus plazas invitan a disfrutar de un helado artesanal. Para los enamorados de Roma, no puede faltar lanzar una moneda en esta famosa fuente para regresar a la ciudad.

Wizz Air acaba de inaugurar vuelos a Roma desde Alicante con tres frecuencias semanales. De esta forma, la compañía suma un total de 10 destinos españoles-Madrid, Barcelona, Castellón, Ibiza, Málaga, Palma, Sevilla, Tenerife, Valencia y Alicante, conectados con la capital italiana este verano desde solo 19,99€ por trayecto.

2. Milán, Italia – para fashionistas y amantes del arte

La capital de la moda de Italia tiene un espíritu que resuena en sus elegantes calles, así como una energía vibrante especial que se puede descubrir visitando el magnífico Duomo o adentrándose en el mundo de la alta costura en el Quadrilatero della Moda. Milán combina a la perfección lo antiguo con lo contemporáneo y tiene una atmósfera cosmopolita que celebra el arte, el diseño y la innovación. Además, en la ciudad se pueden reservar entradas para una de las óperas más famosas del mundo, La Scala, donde legendarios compositores e intérpretes han pisado el escenario durante siglos. Esta temporada, La Scala presenta las famosas "Werther" y "Turandot", y aún quedan algunas entradas disponibles para la compra.

Para llegar a tiempo a ver los mejores espectáculos, Wizz Air vuela a Milán desde solo 19,99€ por trayecto, con vuelos diarios desde Madrid y Barcelona, así como desde Tenerife, ruta que cuenta con tres frecuencias semanales.

3. Bucarest, Rumanía – para los amantes de la fiesta

Conocida como el "París del Este", la capital rumana se caracteriza por su elegante arquitectura, avenidas arboladas y bulliciosa escena cultural. En Bucarest, durante el día, se puede explorar el impresionante Palacio del Parlamento o pasear por el histórico distrito de Lipscani; mientras que, de noche, una vibrante vida nocturna florece en el casco antiguo. Los amantes de la fiesta pueden ir hasta Constanta, a dos horas de Bucarest, donde se celebra el famoso festival Neversea, que se llevará a cabo del 4 al 7 de julio de 2024. El cartel de este año incluye a Maluma, Steve Aoki y Bebe Rexha, entre una multitud de artistas que encabezan las listas.

Wizz Air opera hacia Bucarest desde 11 ciudades españolas, incluyendo vuelos diarios desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, así como tres frecuencias semanales desde Sevilla, Zaragoza y Palma. En esta ruta, se pueden adquirir billetes con esta compañía húngara desde 45,99€ por trayecto.

4. Tirana, Albania – para los que buscan el nuevo sueño de verano

Desde hace algunos años, el litoral albanés es uno de los destinos más queridos por los amantes del sol y la playa. Su capital, Tirana, no necesita la playa para desprender una energía sin igual, gracias a sus bulliciosas calles con edificios coloridos y sus animados cafés y mercados. Tirana captura la esencia de la vida albanesa. La ciudad combina a la perfección lo antiguo y lo nuevo, con vestigios de la arquitectura otomana y comunista, junto a estructuras modernas. Los viajeros pueden explorar la histórica Plaza Skanderbeg, sumergirse en el vibrante barrio de Blloku y abrazar el espíritu de la próspera escena cultural y artística de Tirana.

A solo un par de horas de la capital, los visitantes encontrarán esas playas de arena blanca y aguas cristalinas de la Riviera albanesa en Durres, Vlore y Saranda, que, gracias al buen clima, reciben entusiastas viajeros hasta finales de octubre. Además, Saranda se encuentra a poca distancia de la isla griega de Corfú, lo que la convierte en una base ideal para aventuras de isla en isla.

Wizz Air opera la ruta a Tirana desde Madrid con tres frecuencias semanales, un vuelo diario desde Barcelona y como novedad, también desde Valencia, ruta que se estrenó el pasado 6 de junio con tres frecuencias semanales. Los billetes hacia la capital albanesa se encuentran disponibles desde 29,99€ por trayecto.

5. Sofía, Bulgaria – para amantes de la naturaleza

En la capital de Bulgaria converge la historia antigua con el dinamismo moderno. Sofía es una de las ciudades más antiguas de Europa, con evidencia de civilización que data de más de 7.000 años. Por eso, descubrir su capital permite explorar ruinas romanas, iglesias bizantinas y mezquitas otomanas, que contrastan con arquitectura contemporánea y bulliciosos bulevares. Recorrer sus calles para maravillarse con la magnífica Catedral de Alexander Nevsky, pasear por los parques frondosos y sumergirse en su vibrante escena cultural son algunos de los planes imprescindibles en esta ciudad.

Por otro lado, Sofía es una mezcla cautivadora de Oriente y Occidente, donde la tradición se une a la innovación, creando una ciudad vibrante y con unos contrastes cautivadores. Los amantes de la naturaleza disfrutarán de una pintoresca caminata hasta la montaña Vitosha después de un día ajetreado en la ciudad.

Wizz Air opera vuelos hacia Sofía desde Madrid (4 frecuencias a la semana), Barcelona (5 frecuencias semanales), Valencia (2 frecuencias semanales), Alicante (3 vuelos semanales) y Málaga (2 frecuencias semanales). Los vuelos con la aerolínea hacia la capital búlgara están disponibles desde 39,99€ por trayecto.

